Патриарх Кирилл осудил проект закона об экстренном изъятии детей из семей

https://static.news.ru/photo/2714dee0-03c9-11eb-ad6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает необходимым инициировать общественное обсуждение с участием конфессий законопроекта об изъятии детей из семей в экстренном порядке. Письмо предстоятель Русской православной церкви направил председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Он отмечает, что проблема необоснованного вмешательства органов опеки в жизнь семьи и изъятия детей существует уже давно и РПЦ не раз обращала внимание на это. При этом вносимые поправки могут лишь усугубить ситуацию.

Требование экстренного решения суда по изыманию детей (в течение 24 часов) может привести к тому, что суд будет склонен опираться на мнение органов опеки. Как известно из правоприменительной практики, пересмотр судебного решения более затруднён, чем судебный пересмотр административного решения. Таким образом, законопроект не снижает риск злоупотреблений со стороны органов опеки, — заключает патриарх Кирилл, которого цитирует «Царьград».

Предстоятель РПЦ уверен, что это решение нужно тщательно обсудить и взвесить. Пока же оно уже вызвало беспокойство широкой общественности. Под петицией с требованием не допускать изменения закона подписались несколько десятков тысяч человек.

Речь идёт о законопроекте № 986679-7. Поправки внесли депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Документом предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребёнка будет находиться в компетенции суда, заседания должны проходить в закрытом режиме.

Как ранее писал NEWS.ru, в эффективности предлагаемых нововведений усомнилась депутат Оксана Пушкина. По её мнению, примитивные запреты не решат проблему насилия в семьях и усложнят процедуру изъятия детей из неблагополучных семей. Это может поставить под угрозу их безопасность и лишить государство инструментов воздействия на такие семьи.