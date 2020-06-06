Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Святой Троицы

https://static.news.ru/photo/1e56075c-a8b6-11ea-887f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Святой Троицы, который православные в 2020 году отмечают 7 июня. Он совершил божественную литургию в Александро-Невском скиту под Москвой.

Ни один общественный институт, ни одна организация не сохранились в течение этих двух тысяч лет. А церковь Божия, проходя через бесчисленные гонения, притеснения, раздираемая инспирированными расколами и ересями, сохранилась до сего дня, — сказал во время проповеди предстоятель Русской православной церкви, его слова приводит ТАСС.

Патриарх назвал верующих частью «той единой церкви, которая благодатью Божией была создана в момент святой пятидесятницы».

Проводя литургию в скиту, Кирилл отклонился от многолетней традиции. Ранее богослужение в этот день проходило в храме Христа Спасителя — главном кафедральном храме Москвы, вмещающем несколько тысяч прихожан.

Как писал NEWS.ru, такое решение было принято по настоянию медиков. Об этом сообщал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Православные храмы Москвы открыты для верующих с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове стали принимать верующих ещё раньше — 2 июня.