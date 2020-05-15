Патриарх Кирилл проведёт литургию на Троицу в скиту под Москвой

https://static.news.ru/photo/8ef83910-a7e1-11ea-8b4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Патриарх Кирилл/facebook.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вопреки традициям совершит божественную литургию в День Святой Троицы в скиту под Москвой.

Традиционно богослужение в этот день проходило в храме Христа Спасителя — главном кафедральном храме столицы, вмещающем несколько тысяч прихожан.

Как сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, «по настоянию врачей» литургия состоится в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноимённом скиту близ Переделкино.

Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ, — написал Легойда в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 6 июня в Москве откроются все православные храмы. Обязательное условие их работы — соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. На 6 и 7 июня в этом году выпадают одни из главных событий для христиан. Это Троицкая родительская суббота и праздник Святой Троицы. Обычно храмы в эти дни переполнены.