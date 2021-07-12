Пассажиры просят ограничить рейсы «Якутии» и «Уральских авиалиний»

Общественники просят Минтранс ограничить полёты компаний «Якутия» и «Уральские авиалинии» на фоне массовых задержек рейсов. Соответствующее обращение направил в Минтранс председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов, пишут «Известия».

Общественник также сослался на выявленные Ространснадзором проблемы с безопасностью компании «Якутия».

В ином случае авиакомпании будут по-прежнему игнорировать безопасность полётов и задерживать свои рейсы, как это будет выгодно перевозчику, — говорится в обращении к министерству.

Общественники аргументируют своё требование тем, что это касается нарушения прав десятков тысяч пассажиров. Так, по данным европейского поставщика авиационных данных OAG, только с мая по август «Уральские авиалинии» выполнили 25,65 тысячи рейсов, из которых порядка 17 тысяч прилетели с задержкой более 15 минут.

На этот случай есть приказ Минтранса, в котором говорится, что комиссия может принять решение об отказе или изменении допуска авиакомпании, если она выполнила 10% рейсов с нарушениями в виде задержанных рейсов по своей вине в течение года.

Что касается авиакомпании «Якутия», глава Ространснадзора Виктор Басаргин отметил, что руководство перевозчика не в состоянии выполнять свои должностные обязанности по обеспечению безопасности. Выявлено более 25 случаев, когда экипажи подвергали пассажиров неоправданному риску из-за «авантюрных решений».

Ранее в аэропорту Кольцово Екатеринбурга совершил экстренную посадку самолёт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Новосибирск. Причиной стал отказ оборудования.