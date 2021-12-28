Пассажиры на пять часов застряли на борту самолёта в Шереметьево

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Алексея Навального, отбывающего срок в исправительной колонии (ИК-2) в Покрове, сняли с учёта как склонного к побегу, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя пенитенциарного учреждения в ходе заседания в Петушинском районном суде. 7 января оппозиционера могут снять с учёта в колонии как склонного к экстремистской деятельности. Ранее он подал против учреждения несколько исков, однако впоследствии от части жалоб отказался.

Он только был снят с профучёта как склонный к совершению побега, — сказал представитель колонии. Суд уже рассматривал жалобу оппозиционера на статус склонного к побегу, однако она была отклонена. Ранее...