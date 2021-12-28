Пассажиры на пять часов застряли на борту самолёта в Шереметьево
Рейс Москва — Кипр не смог вылететь из Шереметьево из-за технических неполадок
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:21, 28 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пассажиры рейса компании «Аэрофлот» Москва — Кипр вынуждены оставаться в самолёте уже на протяжении нескольких часов. Сообщается, что там сработал датчик безопасности, по этой причине вылет рейса был отложен. Самолёт по-прежнему стоит на месте, однако руководство аэропорта и авиакомпании обещало осуществить вылет в самое ближайшее время. По сообщению Telegram-канала Baza, 12 пассажиров отказались лететь и покинули борт.
12 человек решили, что на этом самолёте они не полетят. К борту даже пришлось вызывать полицию и группу быстрого реагирования. Остальные пассажиры, не готовые больше терпеть зиму и холод, всё ещё ждут взлёта. Тем временем на борту уже сменился экипаж — у прошлого закончилось рабочее время, — сообщает Baza.
Ранее, 17 декабря, житель Красноярска отправил сообщение в техподдержку сайта авиакомпании «ЮТэйр» с угрозой взрыва самолёта. Поводом для угроз оказались дорогие для него авиабилеты.
Он потребовал отменить рейсы из Москвы в Сургут и Красноярск, которые стояли в расписании с 8 по 10 января. Силовики выявили отправителя сообщения и задержали мужчину.