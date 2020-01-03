https://static.news.ru/photo/b75c6f1e-2ef3-11ea-a10c-fa163e074e61_660.jpg Фото: flyredwings.com

Пассажиры самолёта авиакомпании Red Wings, совершившего экстренную посадку в пермском аэропорту из-за проблем с навигационным оборудованием, вылетели в Санкт-Петербург.

Резервный борт авиакомпании Red Wings со всеми пассажирами вылетел в Санкт—Петербург в 17.20 (15.20 по московскому времени), — сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Перми.

Экстренно севший из-за неполадок лайнер в данное время находится на авиационной экспертизе.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт авиакомпании Red Wings, летевший по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург, экстренно сел в пермском аэропорту Большое Савино. На борту Airbus-320 находилось 176 пассажиров, они не пострадали. Вынужденную посадку пилоты запросили после появления проблем с навигационным оборудованием.