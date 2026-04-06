Паштетная запеканка — это нечто! Готовлю без мяса и без хлопот — семья уплетает и просит добавки

Ищете способ обогатить привычное овощное рагу или сделать постное блюдо более питательным? Добавьте ложку растительного паштета — например, нутового. Этот прием работает идеально в рецепте этой уютной запеканки, где паштет связывает овощи в единый сочный слой.

Что понадобится

Картофель — 800 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, замороженная овощная смесь (горошек, фасоль, кукуруза, перец) — 300 г, паштет нутово-свекольный — 200 г, томатная паста — 2 ст. л., овощной бульон — 100 мл, масло оливковое — 3 ст. л., масло кокосовое — 2 ст. л., соль, перец черный молотый, сушеные итальянские травы — по вкусу.

Как готовлю

Картофель очищаю, крупно нарезаю и отвариваю в подсоленной воде до мягкости, примерно 20 минут. Воду сливаю, разминаю картофель в пюре, добавляю кокосовое масло, соль и перец.

Лук и чеснок мелко шинкую и пассерую на оливковом масле до прозрачности. Добавляю томатную пасту, обжариваю 1-2 минуты, затем вливаю овощной бульон и закладываю замороженные овощи.

Тушу на среднем огне около 5–7 минут. Снимаю с огня, вмешиваю в овощную смесь нутовый паштет, приправляю итальянскими травами, солью и перцем.

Разогреваю духовку до 200 °C. В порционные формы или одно блюдо выкладываю овощную основу с паштетом, сверху распределяю картофельное пюре. Запекаю 10–15 минут до появления аппетитной румяной корочки. Подаю горячим.

