Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 06:09

Паштетная запеканка — это нечто! Готовлю без мяса и без хлопот — семья уплетает и просит добавки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ищете способ обогатить привычное овощное рагу или сделать постное блюдо более питательным? Добавьте ложку растительного паштета — например, нутового. Этот прием работает идеально в рецепте этой уютной запеканки, где паштет связывает овощи в единый сочный слой.

Что понадобится

Картофель — 800 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, замороженная овощная смесь (горошек, фасоль, кукуруза, перец) — 300 г, паштет нутово-свекольный — 200 г, томатная паста — 2 ст. л., овощной бульон — 100 мл, масло оливковое — 3 ст. л., масло кокосовое — 2 ст. л., соль, перец черный молотый, сушеные итальянские травы — по вкусу.

Как готовлю

Картофель очищаю, крупно нарезаю и отвариваю в подсоленной воде до мягкости, примерно 20 минут. Воду сливаю, разминаю картофель в пюре, добавляю кокосовое масло, соль и перец.

Лук и чеснок мелко шинкую и пассерую на оливковом масле до прозрачности. Добавляю томатную пасту, обжариваю 1-2 минуты, затем вливаю овощной бульон и закладываю замороженные овощи.

Тушу на среднем огне около 5–7 минут. Снимаю с огня, вмешиваю в овощную смесь нутовый паштет, приправляю итальянскими травами, солью и перцем.

Разогреваю духовку до 200 °C. В порционные формы или одно блюдо выкладываю овощную основу с паштетом, сверху распределяю картофельное пюре. Запекаю 10–15 минут до появления аппетитной румяной корочки. Подаю горячим.

Проверено редакцией
Читайте также
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
еда
рецепты
запеканки
овощи
пост
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме обратились к странам, поддерживающим Украину
Володин объяснил, почему переживающему кризис ЕС нужна Украина
В Госдуме жестко высказались об ударе ВСУ по шахте в ЛНР с 41 горняком
В Омске пропали братья 10 и 11 лет
Иран назвал атаку на производство тяжелой воды преступлением против человечества
Врачи в России стабилизировали состояние отца Сырского
Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.