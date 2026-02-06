Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 08:57

Паштет со сливой и медовым луком: запеченная печень и два сладких дополнения. Закуска для гурманов!

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хрустящая горячая брускетта, шелковистый паштет, теплая мягкая слива и липкий карамельный лук — этот контраст заставляет пробовать снова и снова, открывая новые грани вкуса.

Куриную печень (700 г) промываю, удаляю жилки. Крупно нарезаю 1 яблоко (без сердцевины), 1 морковь и 1 луковицу. Выкладываю печень и овощи в форму для запекания. Приправляю солью и черным перцем. Вливаю 100 мл жирных сливок (33%).

Запекаю в разогретой до 190 °C духовке 40–45 минут, пока печень не будет готова, а овощи не станут мягкими. Даю немного остыть.

Пока печень запекается, готовлю дополнения. Сливы: 3 сливы нарезаю тонкими дольками. Обжариваю на сковороде с кусочком сливочного масла и 1 ч. л. тростникового сахара до мягкости и карамелизации. Медовый лук: 1 луковицу шалота (или обычный лук) нарезаю тонкой соломкой. Обжариваю на сливочном масле до прозрачности, добавляю 2 ч. л. меда и щепотку соли. Томлю на медленном огне 5–7 минут, пока лук не карамелизуется.

Запеченную печень с овощами и всеми соками из формы перекладываю в чашу блендера. Добавляю оставшиеся 100 мл холодных сливок и 70 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Взбиваю до получения абсолютно гладкой, однородной и воздушной пасты. Пробую, при необходимости добавляю соль и перец.

Подача: багет нарезаю ломтиками, сбрызгиваю оливковым маслом и подрумяниваю в духовке при 200 °C 5 минут. На каждый тост намазываю паштет, сверху выкладываю по ложечке медового лука и пару долек карамельной сливы.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Проверено редакцией
Читайте также
Воздушный крем из сгущенки за пару минут — секрет домашней выпечки для новичков и занятых хозяек
Общество
Воздушный крем из сгущенки за пару минут — секрет домашней выпечки для новичков и занятых хозяек
Готовлю идеальный десерт для гостей: шоколадный рулет с творожным кремом. Солим карамель — и вкус взрывается
Общество
Готовлю идеальный десерт для гостей: шоколадный рулет с творожным кремом. Солим карамель — и вкус взрывается
Дрожжевые оладьи — высоко поднимаются при жарке и не опадают при остывании: подробный рецепт
Общество
Дрожжевые оладьи — высоко поднимаются при жарке и не опадают при остывании: подробный рецепт
Идеальная закуска: нежная паста из копченой рыбы с овощами. Готовится за 40 минут, вкус — потрясающий
Общество
Идеальная закуска: нежная паста из копченой рыбы с овощами. Готовится за 40 минут, вкус — потрясающий
Лучшая намазка для бутербродов: кремовая, сытная, со шпротами. Контраст хрустящего тоста и нежного паштета — нереальный восторг!
Общество
Лучшая намазка для бутербродов: кремовая, сытная, со шпротами. Контраст хрустящего тоста и нежного паштета — нереальный восторг!
еда
рецепты
паштеты
печень
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия начала поставлять рыбу в одну из стран БРИКС
Овечкин отметился новыми успехами в матче НХЛ
Актриса Железняк вышла на связь после сообщений о сильной боли в груди
В Орловской области оценили последствия ракетной атаки ВСУ
В Тамбове рассмотрят дело судьи, выносившей решения из Сочи
«Почему я с тобой живу?»: жена Урганта отчитала его за отсутствие денег
Оренбургские власти выплатят защитившим детсад педагогам по 500 тыс. рублей
В ГД объяснили, почему в России так долго не поднимают зарплату учителям
Федерация тенниса России объявила дату похорон Камельзона
Появились тайные претенденты на миллиарды модельера Лагерфельда
Стилист раскрыл неожиданный фактор, влияющий на самооценку
В Белгороде сообщили о последствиях атаки ВСУ американскими ракетами
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Киберпонедельник»
Брянская область попала под удар БПЛА и HIMARS
Возвращенные с Украины мирные жители прибыли в Курск
Игроки «Тампы» и «Флориды» схлестнулись в массовой драке из-за Кучерова
«План второго вторжения»: почему Вьетнам до сих пор видит в США угрозу
Президент РАН назвал причину аномальной погоды в Москве этой зимой
Молодой россиянин открыл огонь по людям из окна жилого дома
Трамп захотел назвать вокзал и аэропорт в свою честь
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.