Пашаев не знал, что предоставил суду поддельную справку

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Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова, получившего восемь лет колонии за пьяное ДТП, Эльман Пашаев не знал, что представленная им справка, о том, что гражданская жена погибшего Сергея Захарова сдавала ему койко-место, поддельная.

Не знаю же я, что полицейский допустил. Мне об этом ничего не известно. Он несёт за это ответственность, если нарушил законодательство, — приводит слова Пашаева ТАСС.

При этом бывший защитник актёра подчеркнул, что его вмешательство в историю с поддельной справкой было исключено из-за повышенного внимание к своей персоне во время резонансного процесса.

Даже со свидетелями не разговаривал, не готовил, потому что знал, что ищут любой повод против меня. Поэтому я никогда не вмешивался. Просил, чтобы все было в рамках закона, — заверил Пашаев.

В пятницу сотрудника полиции, который выписал поддельную справку, уволили. А о том, что гражданская жена погибшего Захарова Ирина Стерхова сдавала ему койко-место в своей квартире в Подмосковье, адвокат сообщил на одном из заседаний суда, зачитав выжимку из той самой справки. При этом сама Стерхова говорит о том, что является гражданской женой погибшего и просит признать её потерпевшей в этом деле.

Сам Ефремов, который отказался от услуг Пашаева и подал новую жалобу на своего бывшего адвоката утверждает, что юрист оказывал на него давление в ходе судебного разбирательства. Сам он раскаивался в случившемся, но экс-защитник уговорил занять его другую позицию.

В заявлении Ефремов также просит снять с рассмотрения поданные его прежними адвокатами Пашаевым и Шаргородской жалобы и рассматривать только жалобы его новых защитников. Однако, как отметили в суде, решение об этом будет принято позднее.

Сейчас приговор Ефремову обжаловали три его новых адвоката. Защитник Роман Филиппов при этом в своей жалобе отметил, что давление адвоката Эльмана Пашаева на его подзащитного фактически привело к лишению права Ефремова на защиту. В жалобе также упоминается, что Пашаев был лишён статуса адвоката.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Как писал NEWS.ru, ранее полицейские установили личность мужчины, который облил фекалиями юриста Эльмана Пашаева.