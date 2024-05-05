Пасха-2024: что можно и нельзя делать, какие приметы, главные традиции

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

Воскресение Христово в 2024 году году выпало на 5 мая. Что можно и нельзя делать в Пасху, какие приметы связаны с этим днем?

Какие традиции существуют на Пасху

Подготовка к Пасхе начинается задолго до праздника, особенно активно — в Великий четверг, когда принято печь куличи и красить яйца. Этот день также называют Чистым четвергом из-за традиции проведения генеральной уборки и мытья окон.

Завершается пасхальный цикл Светлой неделей, когда после службы все желающие могут позвонить в церковные колокола. Это символизирует радостное возвещение о Воскресении Христа.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре

Что можно и нельзя делать на Пасху

Во время Пасхи посещение церковных служб воспринимается как обязательное для каждого верующего, поскольку это время для молитвы и духовного обновления.

На Пасху важно общаться с близкими — поделиться радостью праздника, обменяться крашеными яйцами. Это символизирует дарение новой жизни и любви. Кроме того, на Пасху принято делиться не только пищей, но и добротой, заботой о ближних.

В этот день должны быть оставлены все земные дела. Нельзя работать, потому что необходимо полностью посвятить себя празднованию и размышлениям о высоком.

На Пасху также запрещены ссоры и конфликты. Нужно стремиться к прощению и примирению, поскольку Пасха — время очищения не только тела, но и души.

Нельзя скупиться и жадничать. В этот день важно быть открытым миру и людям, щедрым.

Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Иерусалим. Верующие в храме Гроба Господня перед схождением Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Иерусалим. Верующие в храме Гроба Господня перед схождением Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Иерусалим. Верующие в храме Гроба Господня перед схождением Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Иерусалим. Верующие в храме Гроба Господня перед схождением Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: МИД РФ Благодатный огонь сошёл в Храме Гроба Господня в Иерусалиме Фото: МИД РФ Благодатный огонь сошёл в Храме Гроба Господня в Иерусалиме Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Верующая в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Верующая в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Верующие в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Верующие в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева) во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3 Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева) во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3 Фото: Виталий Аньков/ТАСС Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке Фото: Виталий Аньков/ТАСС Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Верующая во время пасхальной службы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Верующая во время пасхальной службы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Священнослужители во время крестного хода перед пасхальной службой у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Священнослужители во время крестного хода перед пасхальной службой у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Президент РФ Владимир Путин (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Президент РФ Владимир Путин (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Архиепископ Паоло (Павел) Пецци (слева) и апостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло (в центре) во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Архиепископ Паоло (Павел) Пецци (слева) и апостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло (в центре) во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Верующие во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Верующие во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в ночь на 5 мая 2024 года Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в ночь на 5 мая 2024 года Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева), доставивший благодатный огонь из Иерусалима в Москву и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева), доставивший благодатный огонь из Иерусалима в Москву и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Верующие во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Верующие во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке. Второй слева: митрополит Владивостокский и Приморский Владимир Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке. Второй слева: митрополит Владивостокский и Приморский Владимир Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Пасхальный крестный ход у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Пасхальный крестный ход у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Херсонская область. Военнослужащие ВС РФ во время пасхальной службы в блиндажном храме в зоне проведения специальной военной операции Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Херсонская область. Военнослужащие ВС РФ во время пасхальной службы в блиндажном храме в зоне проведения специальной военной операции Фото: Елена Афонина/ТАСС Верующие во время пасхальной службы в храме Михаила Архангела в г. Грозном, Чечня Фото: Елена Афонина/ТАСС Верующие во время пасхальной службы в храме Михаила Архангела в г. Грозном, Чечня Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС ДНР. Верующий во время пасхальной службы в полевом храме 1-й гвардейской мотострелковой бригады Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС ДНР. Верующий во время пасхальной службы в полевом храме 1-й гвардейской мотострелковой бригады Фото: Александр Река/ТАСС Луганск. Церковный хор во время пасхальной службы в Свято-Петропавловском кафедральном соборе Фото: Александр Река/ТАСС Луганск. Церковный хор во время пасхальной службы в Свято-Петропавловском кафедральном соборе

Какие приметы существуют на Пасху

Наблюдения за погодой в день Пасхи могут многое рассказать о предстоящем времени года. Например, если в этот день идет дождь, то будет влажная весна, а если ливень, то все лето будут хорошо расти травы, поэтому особое внимание нужно уделить борьбе с сорняками.

Хмурое небо без осадков сулит прохладное лето. Если на Пасху слышна гроза, то предвещается теплая и поздняя осень, если идет снег — будет богатый урожай и успешный год. Мороз на Пасху указывает на теплое лето.

Также среди девушек популярны приметы на замужество. Так, если увидеть муху в тарелке в праздник, то можно ждать предложения руки и сердца. Если слышно пение кукушки, то будет скорая и счастливая свадьба.

Кроме того, существуют пасхальные приметы для улучшения материального благосостояния семьи. Например, в этот день нужно брать деньги левой рукой, а отдавать — правой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прихожане на пасхальном богослужении в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге

Нельзя трогать купюры грязными руками, так как деньги любят чистоту. Богатый и обильный пасхальный стол привлечет в дом процветание. Скатерть на праздничном столе должна быть самая дорогая — новая и белая.

Проводя уборку в доме перед Светлым воскресеньем, мыть и чистить все предметы нужно по часовой стрелке, а комнату убирать от углов к центру. Мусор из дома в праздничное воскресенье выносить нельзя, в противном случае весь достаток уйдет.

Если в Великое воскресенье проснуться с первыми лучами солнца, то весь год будут сопровождать удача и достаток. После пасхального богослужения нужно подать нищим милостыню и поделиться с ними крашеными яйцами. Добрый поступок, сделанный от чистого сердца, должен привлечь успех и достаток.

Читайте также:

5 мая: Пасха, День рождения Смольного института и время посадки лука

«Богатые духовные традиции»: Путин поздравил россиян с Пасхой

Какую тайну Благодатного огня раскрыли в Греции? Верующих обманывают?