Россияне готовятся к Воскресению Христову: фото из Данилова монастыря В Даниловом монастыре освятили пасхальные куличи и яйца

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Освящение пасхальных куличей в Даниловом монастыре

Православные верующие готовятся отметить главный христианский праздник, посвященный воскрешению Иисуса Христа — Пасху. Ему традиционно предшествует Великая суббота, которая в этом году пришлась на 4 мая. Тысячи россиян собираются в храмах и освящают пасхальные угощения. Богослужения также прошли в московском Даниловом монастыре. Архимандрит Лука (Пинаев) при сослужении братии обители в священном сане возглавил божественную литургию в Троицком соборе. После заамвонной молитвы по традиции прихожане совершили освящение хлебов и вина.

Одним из ключевых событий Великой субботы является схождение Благодатного огня, которое проходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме и считается одним из важнейших чудес Церкви. Для православных людей это является символом воскрешения Спасителя и надежды на новую жизнь. Каждый год к храму съезжаются тысячи паломников со всего мира.

Среди верующих схождение Благодатного огня считается неоспоримым доказательством присутствия Бога на земле, а также воскресения Иисуса Христа. В этот день в храме Гроба Господня присутствуют представители всех христианских течений, кроме католичества.

Благодатный огонь развозят по разным странам мира, в частности, он прибудет и в Россию. Эта акция традиционно будет организована Фондом Андрея Первозванного, делегация которого уже прибыла в Иерусалим. Святыню доставят сегодня в московский аэропорт Внуково, где ее смогут принять представители различных епархий. Затем Благодатный огонь будет передан более чем в 40 городов России.

О том, как готовятся россияне к Воскресению Христову, — в фотогалерее NEWS.ru.