«Пандемия не уходит»: в Кремле оценили ситуацию с коронавирусом
Сергей Попов
Сергей Попов
14:07, 11 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пандемия коронавируса не прекращается, идут новые волны и появляются всё более агрессивные разновидности инфекции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сохраняет жизни в нынешней ситуации только прививка, сообщает РИА Новости.
Пандемия не уходит. Она возвращается новыми волнами. Новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны. Это представляет большую опасность, — сказал пресс-секретарь президента России.
Он также отметил, что в настоящее время количество заболевающих превышает число выздоравливающих, поэтому в регионах стремительно сокращаются койко-места в больницах. Это вынуждает местные власти принимать более действенные меры
Ранее Песков объяснил высокую смертность от коронавируса в России низким уровнем вакцинации. По его словам, президент Владимир Путин взял ситуацию в свои руки.
Он также оценил предложение члена-корреспондента РАН Александра Лукашева штрафовать россиян за уклонение от вакцинации от коронавируса. Песков пояснил, что такая мера нереальна, поскольку противоречит социальному характеру государства, закреплённому в Конституции.