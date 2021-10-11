«Пандемия не уходит»: в Кремле оценили ситуацию с коронавирусом

Пандемия коронавируса не прекращается, идут новые волны и появляются всё более агрессивные разновидности инфекции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сохраняет жизни в нынешней ситуации только прививка, сообщает РИА Новости.

Пандемия не уходит. Она возвращается новыми волнами. Новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны. Это представляет большую опасность, — сказал пресс-секретарь президента России.

Он также отметил, что в настоящее время количество заболевающих превышает число выздоравливающих, поэтому в регионах стремительно сокращаются койко-места в больницах. Это вынуждает местные власти принимать более действенные меры

Ранее Песков объяснил высокую смертность от коронавируса в России низким уровнем вакцинации. По его словам, президент Владимир Путин взял ситуацию в свои руки.

Он также оценил предложение члена-корреспондента РАН Александра Лукашева штрафовать россиян за уклонение от вакцинации от коронавируса. Песков пояснил, что такая мера нереальна, поскольку противоречит социальному характеру государства, закреплённому в Конституции.