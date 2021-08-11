Памятник Гагарину обнаружили в куче мусора на Сахалине

На Сахалине памятник первому космонавту планеты Юрию Гагарину выбросили на свалку. Монумент обнаружил в куче мусора местный житель на берегу реки Ловецкая. Об этом пишет портал skr.su.

Снимки брошенного памятника вызвали волну негодования в Сети. Пользователи возмутились тем фактом, что барельеф с изображением советского космонавта был так безжалостно выброшен и забыт. Многие также раскритиковали местные власти за подобное обращение с памятником.

Да уж, не осталось для людей ничего святого, ни Родины, ни флага, ни героев, только культ денег, — написал один из пользователей.

Как уточняет телеканал «360» со ссылкой на слова местного жителя Александра Гайворона, памятник находился при въезде в город. Местные часто останавливались у него, чтобы отдохнуть после дороги.

Памятник распилили на несколько частей. Он сейчас лежит в плачевном состоянии. Этот памятник стоит сразу на въезде в город. Это некий символ города, — рассказал Гайворон.

В администрации Невельского района пояснили, что памятник демонтировали и выбросили из-за того, что он был в аварийном состоянии. Тем не менее почему монумент оказался у реки, властям неизвестно. Мэр Невельского района Алексей Шабельник пообещал, что разберётся в данном инциденте.

Этот памятник уже давно списан и ремонту не подлежал. Мы в прошлом году открыли сквер имени Гагарина с новой композицией, посвящённой космонавту. Старый был демонтирован, — рассказал он.

Ранее в Мадриде открыли памятник первому человеку в космосе Юрию Гагарину. В открытии монумента приняли участие градоначальник Хосе Луис Мартинес-Алмейда и посол России Юрий Корчагин.