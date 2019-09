https://static.news.ru/photo/db0c5238-cca8-11e9-a782-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Памятник актрисе Фаине Раневской открыли в Санкт-Петербурге во дворе одного из домов по улице Сизова. Актриса изображена сидящей на скамейке.

На пьедестале высечены её слова, ставшие крылатой фразой: «Всё сбудется, стоит только расхотеть». По словам автора скульптуры Семёна Жохова, правдивость высказывания он испытал на себе: работа ждала своего часа долгих 13 лет, и как только он «расхотел», памятник по эскизу мастера решили установить в городе на Неве.

Скульптор назвал себя поклонником творчества актрисы и рассказал, что у него есть целая серия из 13 работ, посвящённых Раневской, передаёт РИА Новости .

Народная артистка СССР Фаина Раневская (Фельдман) увлеклась театром после того, как в юном возрасте побывала на спектакле «Вишнёвый сад» Антона Чехова в Московском Художественном театре. Псевдоним, взятый из этой пьесы, позже стал её официальной фамилией. В поисках «своего» театра актриса не раз переходила из одного коллектива в другой, а популярность обрела благодаря эпизодическим ролям в кино, где дебютировала в 1934 году.

Раневская — автор многочисленных афоризмов, которые очень точно характеризуют её отношение к жизни, людям, кино и театру.

Умерла Раневская в 1984 году. Английская энциклопедия Who is who («Кто есть кто») в 1992 году включила её в десятку наиболее выдающихся актрис ХХ века.

