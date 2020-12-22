Памятник Алёнке может появиться в Воронеже

Власти Воронежа начали опрос жителей города о переносе памятника Алёнке в Воронеж. Конструкцию стоимостью около миллиона рублей решили демонтировать в Нововоронеже из-за неоднозначного отношения местных жителей к её внешнему виду.
Сообщение об этом появилось на официальной странице администрации Воронежа в соцсети «ВКонтакте».
По поручению главы Воронежа управление информации проведет опрос в социальной сети «ВКонтакте», чтобы узнать мнение горожан по этому поводу, — говорится в нём.
Опрос будет продолжаться в течение месяца. Памятник Алёнке был открыт 18 декабря 2020 года в Нововоронеже по случаю 250-летнего юбилея села Новая Алёновка. Внешний вид скульптуры широко обсуждался среди местных жителей и интернет-пользователей. Позже администрация города приняла решение демонтировать памятник.
Ранее NEWS.ru писал о том, что музыкальный продюсер Андрей Разин намерен купить памятник Алёнке, ранее установленный в Нововоронеже, и выбрать для него другое место.