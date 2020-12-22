Памятник Алёнке может появиться в Воронеже

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Возможность проведения многодневных выборов депутатов Госдумы в 2021 году зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

ЦИК наделена правом на принятие решения о формате голосования, но в настоящее время говорить об этом преждевременно, отметила Памфилова. Кроме ситуации с коронавирусом, по её словам, это зависит и от...