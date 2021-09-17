Памфилова предложила создать каникулярные недели для проведения выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила продумать в октябре каникулярную неделю в школах и проводить выборы в это время, сообщает ТАСС. Во время трёхдневных выборов в Госдуму России школьников в половине субъектов страны перевели на дистанционное обучение.

По словам Памфиловой, данная инициатива будет вынесена на обсуждение с президентом России Владимиром Путиным. Она уточнила, что перепись населения в стране проводится в октябре, так как месяц считается самым маломобильным. Если сделать каникулярную неделю в октябре, можно было бы проводить выборы без больших потерь.

Ранее Памфилова рассказала, что на сайт ЦИК устроены беспрецедентные кибератаки в ходе голосования. По её словам, большая часть атак осуществляется из Соединённых Штатов (50%). При этом есть и другие страны, которые были замечены в атаках, включая Германию (25%) и Китай (5%). На территории России также есть люди, участвующие в подобных провокациях (10%).

Выборы в Госдуму стартовали 17 сентября. Россияне могут отдать свои голоса до 19 сентября включительно. Вместе с этим состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, будут избраны девять глав субъектов РФ и депутаты 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.