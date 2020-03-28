Фото: CEC Russia/Global Look Press

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала жителей страны остаться дома в предстоящую неделю, объявленную президентом страны Владимиром Путиным нерабочей из-за распространения коронавируса.

На фото, опубликованном на страничке ЦИК в Instagram, Памфилова стоит на садовом участке и держит табличку с надписью #ОстаньсяДома.

В посте также размещены фотографии заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева, члена ЦИК Сергея Сироткина и сотрудников аппарата ведомства. Все они также просят россиян не выходить без надобности из дома.

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Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний при мировой пандемии коронавируса. Также президент объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена. Это решение не относится к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат деятельность организации, осуществляющие неотложные работы на дороге и в чрезвычайных ситуациях.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 615 тысяч. Умерли более 28,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.

В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели.

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