Палочка-выручалочка для ужина: минтай под сырной шапкой. Закинул в духовку — и свободен. Рецепт-мечта!

Когда времени в обрез, а на столе должна быть горячая, вкусная и полезная еда, этот рецепт — идеальное решение. Все операции занимают 10 минут, а дальше работает духовка, даря вам полчаса свободного времени.

Филе минтая (600 г) промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и нарезаю на порционные куски. Выкладываю их в форму для запекания, смазанную маслом. Слегка солю и присыпаю черным перцем.

Готовлю овощную шубку. Крупную луковицу (120–150 г) нарезаю тонкими полукольцами. 2 средние моркови (около 200 г) тру на крупной терке. 2-3 зубчика чеснока мелко рублю или пропускаю через пресс.

В миске соединяю нарезанный лук, тертую морковь, чеснок и 150 г сметаны (15–20% жирности). Хорошо перемешиваю. Получившуюся массу равномерно распределяю поверх кусков минтая, полностью их покрывая.

Сверху обильно посыпаю все 100 г тертого сыра (подойдет любой легкий плавящийся сыр: российский, гауда, моцарелла).

Запекаю в разогретой до 180–190 °C духовке 30–35 минут. Готовность определяю по румяной, аппетитной сырной корочке и по тому, что овощная масса активно пузырится по краям. Подаю горячим, прямо из формы, с любым гарниром или как самостоятельное блюдо.

