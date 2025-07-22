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22 июля 2025 в 05:00

Пахнет цитрусом, не боится морозов! Многолетник, известный с 1956 года

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пахнет цитрусом, не боится морозов! Многолетник, известный с 1956 года! Красная двойчатая монарда — это ароматное украшение сада и кладезь полезных свойств. Это эффектный многолетник высотой до 80 см с ярко-красными цветами, собранными в пышные соцветия до 8 см в диаметре. Её прямостоячие стебли покрыты светло-зелёными зубчатыми листьями, которые при растирании источают насыщенный аромат, напоминающий смесь мяты и цитруса.

Интересные факты для садоводов

  • Монарда культивируется с 1656 года и ценится не только за декоративность, но и за полезные свойства. Её листья используют в чаях, как натуральный антисептик, а эфирное масло применяют в ароматерапии.
  • Это растение — отличный медонос, привлекающий пчёл и бабочек, что повышает опыляемость всего сада.
  • После цветения сухие семенные головки монарды сохраняют декоративность до весны, добавляя саду зимнего шарма.
  • В букетах цветы стоят более 20 дней, а в саду прекрасно сочетаются с флоксами, эхинацеей и злаками.

Монарда неприхотлива, устойчива к болезням и морозам, а её пряный аромат отпугивает вредителей. Идеальный выбор для тех, кто ценит красоту и пользу в одном растении!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает –40°C и цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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