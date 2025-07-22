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22 июля 2025 в 17:25

Диетолог назвал неожиданные плюсы нарушения диеты

Диетолог Пристанский заявил, что читмил снимает стресс

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Программа читмила — запланированного нарушения диеты — помогает снять напряжение и стресс, накопившиеся за время соблюдения правил здорового питания. Как заявил «Радио 1» диетолог Роман Пристанский, данный подход предусматривает, что за один прием пищи можно съесть все, что хочется.

Диета не всегда предусматривает собой жесткие ограничения. <…> Это неправильный подход. Любая диета должна выстраиваться из правильно подобранных нутриентов. Читмил выступает в качестве перегрузки,заявил он.

Пристанский подчеркнул, что в любой пище важна дозировка. При этом, если все сбалансировано, то нет смысла держать строгую диету.

Ранее диетолог Дарья Русакова предупредила об опасности употребления охлажденных напитков в жаркую погоду. Специалист объяснила, что холодный кофе и другие напитки со льдом могут вызвать воспалительные заболевания гортани и глотки из-за резкого перепада температур. Особое внимание врач уделила воздействию кофеина на организм. По ее словам, это вещество существенно влияет на сердечно-сосудистую систему и водный баланс.

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