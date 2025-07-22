В Китае набирает популярность необычный способ борьбы с жарой SCMP: китайцы спят с зимней дыней в условиях сильной жары

В условиях палящего летнего зноя жители КНР нашли оригинальный способ борьбы с жарой — они начали спать, обнимая зимнюю дыню, сообщает South China Morning Post. Этот необычный метод стал популярным в китайских социальных сетях.

Зимняя дыня помогает переносить жару благодаря высокому содержанию воды — более 95%. Люди используют эти крупные плоды как «охладительные подушки», передает издание.

Лонгма, жительница города Тяньцзинь, стала одной из первых, кто начал активно пропагандировать этот метод. Она отметила, что использование овоща стало заменой кондиционеру, от которого ее семья отказалась, опасаясь простудных заболеваний.

В традиционной китайской медицине также есть подтверждение этой концепции. Эксперт Янг Цзуфу из Китайского центра исследований и восстановления рассказал, что в рецептах для снижения жара в организме используется кожура зимней дыни.

Однако специалист обратил внимание на то, что людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом не следует долго прижимать дыню к животу, чтобы избежать возможных негативных последствий. В подобных ситуациях лучше завернуть фрукт в ткань и держать его на некотором расстоянии от тела.

Ранее стало известно, как правильно выбрать дыню, чтобы не испытать разочарования от ее вкуса. Для этого достаточно знать несколько основных признаков.