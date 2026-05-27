Забудьте про мучения с теркой: кухонный лайфхак с мылом и обычным лимоном

Кухонная терка выручает почти каждый день, но вот отмывать ее после готовки любят немногие. Остатки сыра, овощей и других продуктов быстро забиваются в отверстия, засыхают и превращают обычное мытье в настоящее испытание. К счастью, есть два простых способа, которые помогают привести терку в порядок без лишних усилий.

Если загрязнения уже подсохли, поможет горячая вода с хозяйственным мылом. Натрите немного мыла, растворите его в глубокой емкости и опустите туда терку примерно на полчаса. За это время налет размягчится, а остатки пищи начнут легко отходить от металла. После замачивания достаточно слегка пройтись щеткой и промыть терку под краном.

Для быстрого ухода подойдет обычный лимон. Разрежьте его пополам и тщательно натрите рабочую поверхность терки сочной стороной. Лимонный сок хорошо растворяет жир и помогает удалить мелкие частицы пищи из отверстий. Уже через несколько минут терку можно мыть привычным способом — поверхность станет заметно чище и свежее.

Оба метода не портят металл и подходят даже для частого использования. Мыльный раствор лучше справляется со старыми загрязнениями, а лимон удобен для ежедневного ухода после готовки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда очищает терку сразу после использования, пока остатки продуктов не успели засохнуть. Еще один полезный совет — после мытья обязательно вытирайте терку насухо, чтобы на металле не появлялись пятна и следы ржавчины.

