Ворс прилип и бесит — да ладно! Три простых трюка без ролика спасают одежду после стирки

Катышки и шерсть на чистой одежде — знакомая история, особенно если в доме есть питомцы. Но справиться с этим можно без липкого ролика и лишних трат — достаточно того, что уже есть под рукой.

Первый способ — салфетки с масляной пропиткой. Они снимают статическое электричество, из-за которого ворс «прилипает» к ткани. Провели по вещи — и мелкий мусор уходит без следа, а ткань остается чистой и без разводов.

Второй вариант — обычные влажные салфетки прямо в барабан. Положите 2–3 штуки вместе с бельем: во время стирки они собирают на себя шерсть и пыль. В итоге одежда выходит заметно чище, а салфетки просто выбрасываются.

Третий способ — столовый уксус. Налейте около 100 мл в отсек для кондиционера: он работает как антистатик и одновременно освежает цвет вещей.

И не забывайте о машинке: чистый фильтр и барабан — меньше ворса на одежде.

Таблетки для посудомоечной машины могут стать настоящей находкой в домашней уборке. Оказывается, это универсальное средство помогает справиться с пятнами, налетом и даже со сложной бытовой грязью.

Марина Макарова
