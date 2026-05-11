Соль в стиралке — да вы серьезно? Старый кухонный трюк делает вещи как новые

Соль в стиралке — да вы серьезно? Старый кухонный трюк делает вещи как новые

Обычная соль из кухонного шкафчика может заметно улучшить результат стирки. Этот простой прием помогает сохранить цвет, убрать запахи и сделать белье мягче — без лишних трат и химии.

Добавьте 1–2 столовые ложки соли прямо в барабан — и вы удивитесь, как меняются вещи после стирки. Соль «держит» пигмент в ткани, поэтому джинсы и футболки дольше остаются яркими, особенно если они новые и из хлопка или льна.

Если на белых вещах появились желтые следы, сделайте кашицу из соли и воды. Нанесите на пятно, подождите 15–20 минут и отправьте в стирку — загрязнение уйдет, а ткань останется целой.

Жесткая вода часто делает белье грубым. Чайная ложка соли смягчит ее, и полотенца снова станут мягкими, как после кондиционера.

Есть и бонус: соль помогает убрать неприятные запахи. Просто добавьте ложку в отсек для порошка — и одежда станет свежей без ароматизаторов.

Важно не переборщить: пары ложек достаточно. Используйте обычную соль без добавок и для деликатных тканей сначала сделайте пробу.

Жидкие стиральные средства давно вытеснили привычный рассыпной порошок — они бережнее относятся к ткани, лучше растворяются и не оставляют белого налета на вещах. Но стоя перед электронной «прачкой» с бутылкой в руке, многие застывают в растерянности.