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22 июля 2025 в 17:21

«Хрен на редьку»: экс-депутат Рады о замене Шмыгаля на Свириденко

Экс-депутат Рады Олейник: новый премьер Украины лишена самостоятельности

Юлия Свириденко Юлия Свириденко Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Новый премьер Украины Юлия Свириденко лишена самостоятельности, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он отметил, что ее назначение связано с приближающимися выборами в стране и желанием власти укрепить кабинет министров лояльными кадрами.

Свириденко Юля — это стопроцентный человек президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Поскольку на горизонте уже маячат выборы, понятно, что необходимо усилить кабинет министров своими людьми, поскольку сам кабинет министров — это очень важный инструментарий в избирательном процессе. Говорят, она не глупая, имеет знания, но она лишена самостоятельности. Эту функцию у нее забрал сам Зеленский и Ермак, — пояснил Олейник.

Экс-депутат Рады раскритиковал профессиональный опыт нового премьера, указав на отсутствие у нее серьезного управленческого опыта. Он также подчеркнул, что уход с поста премьера Украины Дениса Шмыгаля не изменит кардинально ситуацию в стране.

Свириденко не имеет хорошего опыта управления по всей вертикали, она где-то там немножко работала в администрации, по-моему, в антимонопольном комитете на уровне Чернигова. По сути, она предлагает то, что ей говорят. Да, она в какой-то мере понятна американцам, но я не вижу прорывных вещей. Шило на мыло, поменяли Шмыгаля на Свириденко. Как говорят в народе, хрен на редьку — все равно слаще не будет, — резюмировал Олейник.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что занять должность премьер-министра Украины Свириденко предложил Зеленский. По его словам, Шмыгаль займет пост министра обороны.

Украина
Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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