«Хрен на редьку»: экс-депутат Рады о замене Шмыгаля на Свириденко

Новый премьер Украины Юлия Свириденко лишена самостоятельности, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он отметил, что ее назначение связано с приближающимися выборами в стране и желанием власти укрепить кабинет министров лояльными кадрами.

Свириденко Юля — это стопроцентный человек президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Поскольку на горизонте уже маячат выборы, понятно, что необходимо усилить кабинет министров своими людьми, поскольку сам кабинет министров — это очень важный инструментарий в избирательном процессе. Говорят, она не глупая, имеет знания, но она лишена самостоятельности. Эту функцию у нее забрал сам Зеленский и Ермак, — пояснил Олейник.

Экс-депутат Рады раскритиковал профессиональный опыт нового премьера, указав на отсутствие у нее серьезного управленческого опыта. Он также подчеркнул, что уход с поста премьера Украины Дениса Шмыгаля не изменит кардинально ситуацию в стране.

Свириденко не имеет хорошего опыта управления по всей вертикали, она где-то там немножко работала в администрации, по-моему, в антимонопольном комитете на уровне Чернигова. По сути, она предлагает то, что ей говорят. Да, она в какой-то мере понятна американцам, но я не вижу прорывных вещей. Шило на мыло, поменяли Шмыгаля на Свириденко. Как говорят в народе, хрен на редьку — все равно слаще не будет, — резюмировал Олейник.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что занять должность премьер-министра Украины Свириденко предложил Зеленский. По его словам, Шмыгаль займет пост министра обороны.