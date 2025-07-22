Вестминстерскому дворцу предсказали незавидную судьбу Нотр-Дама

Вестминстерский дворец, где проходят заседания парламента Великобритании, пребывает в аварийном состоянии, вследствие которого может в любой момент загореться, как парижский собор Нотр-Дам, пишет обозреватель Bloomberg Роза Принс. По ее словам, при этом власти не спешат выделять средства на ремонт исторического здания.

Журналист отметила, что еще три года назад ремонт оценивался в размере от £7 млрд до £13 млрд (около 737 млрд и 1,3 трлн рублей соответственно). Предполагалось, что реставрация дворца займет примерно 19-28 лет.

Сейчас ремонт здания будет обходиться в £2 млн (более 210,5 млн рублей — NEWS.ru) в год: прорывает трубы, замыкает провода, куски каменной кладки падают на землю. Это чудо, что никто до сих пор не погиб. Эксперты предупреждают, что все здание может вспыхнуть в любую минуту, как Нотр-Дам, — отметила Принс.

Ранее сообщалось, что «шайка проституток», известная как «Веселые мадам Виндзора», поселилась в роскошных домах и апартаментах, расположенных всего в нескольких метрах от стен Виндзорского замка — резиденции британского короля Карла III. Отмечалось, что замок занимает глубоко личное место в наследии британской монархии, особенно в жизни покойной королевы Елизаветы II.

До этого стало известно, что принц Гарри, герцог Сассекский, посетил Анголу, где прошелся по минному полю. Уточнялось, что поступок был мотивирован привлечением внимания к работе благотворительной организации Halo Trust, занимающейся разминированием территорий.