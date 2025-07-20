Королевская семья Британии: новости, у резиденции Карла нашли проституток

«Шайка проституток», известная как «Веселые мадам Виндзора», поселилась в роскошных домах и апартаментах, расположенных всего в нескольких метрах от стен Виндзорского замка — резиденции британского короля Карла III, сообщил RadarOnline. Какие еще новости королевской семьи известны сегодня, 20 июля?

Что известно о проститутках у Виндзорского замка

На одном из секс-сайтов, просмотренных RadarOnline, размещены объявления от дюжины женщин, продающих свои услуги в пределах мили от исторических крепостных стен.

«Сэнди здесь, в Виндзоре, в тени стен Ее Величества», — написала одна из них, имея в виду то, что раньше резиденция принадлежала королеве Елизавете II.

Другая предлагает клиентам в качестве локации Большой Виндзорский парк.

«Особенно в ранние часы, когда можно заняться сексом на публике», — заявила девушка.

Издание напомнило, что Виндзорский замок занимает глубоко личное место в наследии британской монархии, особенно в жизни покойной королевы Елизаветы II. Построенный в XI веке Вильгельмом Завоевателем, замок на протяжении почти тысячи лет служил королевской резиденцией и крепостью.

Для Елизаветы Виндзор был не просто символом монархии, он стал ее убежищем. Королева глубоко привязалась к Виндзорскому замку во время Второй мировой войны, когда она и ее сестра, принцесса Маргарет, жили там, спасаясь от бомбардировок Лондона.

Принцесса Маргарет Фото: Keystone Pictures USA/ZUMA/Global Look Press

Будучи монархом, она использовала Виндзор не только как место отдыха, но и как рабочую резиденцию. Она часто проводила там Пасху и другие праздники, а во время пандемии COVID-19 замок стал ее основным домом и местом работы.

Источники сообщили, что Карл III будет «шокирован», узнав, что Виндзорский замок теперь также является пристанищем развязных проституток.

В чем опять провалилась Меган Маркл

Тем временем новое шоу Меган Маркл на Netflix «С любовью, Меган» не смогло пробиться в топ-300 программ стримингового гиганта за первую половину года.

Недавно опубликованные данные Netflix показывают, что программу посмотрели 5,3 млн раз, что поставило ее на 383-е место в списке самых просматриваемых шоу потокового сервиса.

Сериал попал в мировой топ-10 Netflix в течение первых 24 часов после премьеры. Однако зрители быстро потеряли к нему интерес на фоне шквала негативных отзывов.

The Telegraph назвало шоу супруги принца Гарри «упражнением в нарциссизме». Программа имеет рейтинг 36% на Rotten Tomatoes и всего 3,2 на IMDb.

Netflix подтвердил, что съемки второго сезона уже завершены и, как ожидается, лента выйдет в эфир осенью. При этом злопыхатели уверяют, что шоу не было продлено на второй сезон, серии были отсняты одновременно с первым сезоном, и Netflix будет вынужден выпустить их, чтобы окончательно не потерять деньги.

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