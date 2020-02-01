https://static.news.ru/photo/8a495dfa-44ad-11ea-a20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Пациент, госпитализированный с коронавирусом в Забайкалье, выздоравливает. Это китаец, который находится в специализированном медицинском боксе.

Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Находившиеся с ним в контакте два человека также помещены в изолированные боксы, сообщает пресс-служба администрации Забайкальского края. У них коронавирус не подтверждён, результаты анализов отрицательные.

Специалисты поясняют, что новая инфекция — воздушно-капельная и принцип лечения с обычной во многом схож. В регионе работает ситуационный центр, в который входят представители всех государственных структур, задействованных на пунктах пропуска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военный эксперт, бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус поражает людей по этническому принципу. По его словам, носителями и жертвами недуга становятся исключительно представители азиатских народов.