Пациент 94 лет после месяца на ИВЛ переведён на реабилитацию в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/f252999e-9ea7-11ea-9e01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

94-летнего пациента с коронавирусом, который почти месяц провёл на ИВЛ в Коммунарке, врачи перевели в реабилитационный блок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, пациент выдержал более 40 дней интенсивной терапии и 28 дней ИВЛ.

Сегодня он (94-летний пациент. — NEWS.ru) на самостоятельном дыхании, и переходим на следующий этап реабилитации, — цитирует его агентство.

Отмечается, что по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в России зарегистрировано более 353 тысяч случаев заражения, при этом выздоровели 118 тысяч человек, умерли 3633.

Ранее NEWS.ru писал, что в британском Бирмингеме из госпиталя выписали 106-летнюю женщину, которая оправилась после заражения коронавирусом. Конни Титчен в декабре 2019 года перенесла операцию на тазобедренном суставе, а в середине марта её госпитализировали с подозрением на пневмонию. Анализ на коронавирус, взятый у пациентки, показал положительный результат.