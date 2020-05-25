Пациент 94 лет после месяца на ИВЛ переведён на реабилитацию в Коммунарке

94-летнего пациента с коронавирусом, который почти месяц провёл на ИВЛ в Коммунарке, врачи перевели в реабилитационный блок.
Как
Сегодня он (94-летний пациент. — NEWS.ru) на самостоятельном дыхании, и переходим на следующий этап реабилитации, — цитирует его агентство.
Отмечается, что по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в России зарегистрировано более 353 тысяч случаев заражения, при этом выздоровели 118 тысяч человек, умерли 3633.
Ранее NEWS.ru писал, что в британском Бирмингеме из госпиталя выписали 106-летнюю женщину, которая оправилась после заражения коронавирусом. Конни Титчен в декабре 2019 года перенесла операцию на тазобедренном суставе, а в середине марта её госпитализировали с подозрением на пневмонию. Анализ на коронавирус, взятый у пациентки, показал положительный результат.
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