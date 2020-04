106-летняя британка излечилась от коронавируса

В декабре 2019 года пациентка перенесла операцию на тазобедренном суставе, а в середине марта её госпитализировали с подозрением на пневмонию. Анализ на коронавирус, взятый у Титчен, показал положительный результат, сообщает Liverpool Echo.

106-year-old great-grandmother Connie Titchen has been discharged from hospital 3 weeks after testing positive for COVID-19.



“She is our oldest patient to beat the virus - and may well be the oldest in the country to do so”- Sandwell & West Birmingham NHS Trust. pic.twitter.com/r0JVCinOdK