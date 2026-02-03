Пачка теста, ветчина и хитрость: добавьте в сыр щепотку мускатного ореха. Аппетитные конвертики с тянущейся сырной начинкой на завтрак

Беру готовое слоёное тесто, кусочек ветчины и твёрдый сыр — собираю волшебные конвертики на скорую руку. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для того, чтобы сделать утренний завтрак праздничным и сытным, не затратив на готовку больше четверти часа.

Получается обалденная вкуснятина: сотни хрустящих, воздушных и маслянистых слоёв теста и ароматная, сочная начинка с пикантными нотками мускатного ореха и тягучим расплавленным сыром.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоёного теста (500 г), 150 г ветчины, 200 г твёрдого сыра, 1 яйцо (для смазки), щепотка мускатного ореха, молотый чёрный перец. Тесто раскатайте и разрежьте на квадраты. Ветчину и сыр нарежьте мелкими кубиками и смешайте, добавив мускатный орех и перец. На каждый квадрат теста выложите начинку, сверните конвертиком и плотно защипните края. Выложите конвертики на противень, застеленный бумагой, смажьте взбитым яйцом для золотистой корочки. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 12-15 минут до пушистого румяного вида. Подавайте горячими.

