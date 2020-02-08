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Мошенники, которые продают в Сети якобы базу данных пользователей онлайн-площадки Ozon, не получат доступ к аккаунтам клиентов, заявили в компании.

Мы уже знаем о попытках продавать в сети некий файл, в котором, по версии продавцов, содержатся данные клиентов Ozon, — передаёт ТАСС слова директора по информационной безопасности Ozon Александра Болотова.

Он заявил, что мошенники регулярно выставляют на продажу базы, которые был собраны из старых данных других сервисов.

Как ранее писал NEWS.ru, заседания по административным делам Twitter и Facebook пройдут 13 февраля. Об этом сообщили в мировом суде Таганского района Москвы.