https://static.news.ru/photo/bf2d5dc6-48dd-11ea-a406-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заседания по административным делам Twitter и Facebook пройдут 13 февраля. Об этом сообщили в мировом суде Таганского района Москвы.

Судебные заседания по рассмотрению административных материалов в отношении Twitter и Facebook назначены мировым судьей на 13 февраля, — заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Отмечается, что на заседании будут рассматривать отказ компаний локализовать базы данных россиян на территории РФ, что является нарушением законодательства страны в области охраны персональных данных.

Как сообщал NEWS.ru, Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Социальным сетям угрожает штраф от миллиона до шести миллионов рублей. Ведомство утверждает, что компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России.