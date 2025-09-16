Овощной микс с булгуром — полезный рецепт! Заменит салат и гарнир

Овощной микс с булгуром — заменит салат и гарнир! Лёгкое и питательное блюдо, которое станет отличным ужином или обедом. Хрустящие овощи, ароматные специи и рассыпчатый булгур создают идеальное сочетание вкусов и текстур, насыщая организм витаминами.
Ингредиенты
- Булгур — 150 г
- Морковь — 1 шт.
- Перец сладкий — 1 шт.
- Кабачок — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Зелень свежая — по вкусу
Приготовление
- Булгур промойте и отварите в подсоленной воде до готовности, слейте лишнюю жидкость. Морковь, перец, кабачок и лук нарежьте кубиками, чеснок измельчите. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук с чесноком до прозрачности, добавьте морковь, перец и кабачок, тушите 5–7 минут до мягкости.
- Смешайте готовый булгур с овощами, приправьте солью и перцем, прогрейте вместе 2–3 минуты. Перед подачей украсьте свежей зеленью.
