Овощной микс с булгуром — полезный рецепт! Заменит салат и гарнир

Овощной микс с булгуром — полезный рецепт! Заменит салат и гарнир

Овощной микс с булгуром — заменит салат и гарнир! Лёгкое и питательное блюдо, которое станет отличным ужином или обедом. Хрустящие овощи, ароматные специи и рассыпчатый булгур создают идеальное сочетание вкусов и текстур, насыщая организм витаминами.

Ингредиенты

Булгур — 150 г

Морковь — 1 шт.

Перец сладкий — 1 шт.

Кабачок — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Зелень свежая — по вкусу

Приготовление

Булгур промойте и отварите в подсоленной воде до готовности, слейте лишнюю жидкость. Морковь, перец, кабачок и лук нарежьте кубиками, чеснок измельчите. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук с чесноком до прозрачности, добавьте морковь, перец и кабачок, тушите 5–7 минут до мягкости. Смешайте готовый булгур с овощами, приправьте солью и перцем, прогрейте вместе 2–3 минуты. Перед подачей украсьте свежей зеленью.

Ранее мы готовили салат «Закат» — всего 3 ингредиента! Яркий, сочный и невероятно аппетитный.