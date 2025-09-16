Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 19:00

Овощной микс с булгуром — полезный рецепт! Заменит салат и гарнир

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овощной микс с булгуром — заменит салат и гарнир! Лёгкое и питательное блюдо, которое станет отличным ужином или обедом. Хрустящие овощи, ароматные специи и рассыпчатый булгур создают идеальное сочетание вкусов и текстур, насыщая организм витаминами.

Ингредиенты

  • Булгур — 150 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Кабачок — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Зелень свежая — по вкусу

Приготовление

  1. Булгур промойте и отварите в подсоленной воде до готовности, слейте лишнюю жидкость. Морковь, перец, кабачок и лук нарежьте кубиками, чеснок измельчите. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук с чесноком до прозрачности, добавьте морковь, перец и кабачок, тушите 5–7 минут до мягкости.
  2. Смешайте готовый булгур с овощами, приправьте солью и перцем, прогрейте вместе 2–3 минуты. Перед подачей украсьте свежей зеленью.

Ранее мы готовили салат «Закат» — всего 3 ингредиента! Яркий, сочный и невероятно аппетитный.

булгур
овощи
салат
гарниры
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
