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21 июля 2025 в 18:06

Овощи в любви — рататуй, который взорвет ваш вкус и лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рататуй — идеальное летнее блюдо для тех, кто любит насыщенный вкус и аромат свежих овощей. Это классика французской кухни, которая отлично подойдет как гарнир или самостоятельное блюдо. Яркий, полезный и простой в приготовлении рататуй станет вашим любимым рецептом.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 600 г (2 шт.)
  • Кабачки — 600 г (2 шт.)
  • Помидоры — 1 кг (7 шт.)
  • Лук репчатый — 150 г (2 шт.)
  • Болгарский перец — 400 г (4 шт.)
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Оливковое масло — 100 мл
  • Молотая паприка — 1 ч. л.
  • Прованские травы (сушёные) — по вкусу
  • Свежая петрушка (для подачи) — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Как приготовить

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на двух столовых ложках оливкового масла до прозрачности, посолите.
  2. С трех помидоров снимите кожицу, сделав крестовые надрезы и обдав кипятком.
  3. У болгарского перца удалите плодоножки и семена. Нарежьте помидоры и перец кубиками, добавьте к луку и тушите 10 минут.
  4. Измельчите овощи блендером до однородного соуса и выложите его ровным слоем на дно формы для запекания.
  5. Разогрейте духовку до 180 °С.
  6. Кабачки, баклажаны и оставшиеся помидоры нарежьте кружочками толщиной около 5 мм. Выложите их поверх соуса, чередуя и посолив.
  7. Смешайте оставшееся оливковое масло с измельчённым чесноком, молотой паприкой и прованскими травами. Смажьте овощи этой смесью.
  8. Накройте форму фольгой и запекайте в духовке 30 минут, затем снимите фольгу и запекайте ещё 20 минут до лёгкой золотистой корочки.
  9. Готовый рататуй посыпьте свежей петрушкой и подавайте горячим.

Это простой рецепт, который поднимет настроение и насытит вас свежими летними ароматами. Попробуйте и вы точно захотите готовить рататуй чаще.

Дорогие мои, спешу поделиться с вами рецептом нежнейшей подливы из куриной печени. Это блюдо стало настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Всего полчаса — и ароматная подлива готова!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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