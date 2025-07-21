Овощи в любви — рататуй, который взорвет ваш вкус и лето

Рататуй — идеальное летнее блюдо для тех, кто любит насыщенный вкус и аромат свежих овощей. Это классика французской кухни, которая отлично подойдет как гарнир или самостоятельное блюдо. Яркий, полезный и простой в приготовлении рататуй станет вашим любимым рецептом.
Ингредиенты
- Баклажаны — 600 г (2 шт.)
- Кабачки — 600 г (2 шт.)
- Помидоры — 1 кг (7 шт.)
- Лук репчатый — 150 г (2 шт.)
- Болгарский перец — 400 г (4 шт.)
- Чеснок — 4 зубчика
- Оливковое масло — 100 мл
- Молотая паприка — 1 ч. л.
- Прованские травы (сушёные) — по вкусу
- Свежая петрушка (для подачи) — по вкусу
- Соль — по вкусу
Как приготовить
- Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на двух столовых ложках оливкового масла до прозрачности, посолите.
- С трех помидоров снимите кожицу, сделав крестовые надрезы и обдав кипятком.
- У болгарского перца удалите плодоножки и семена. Нарежьте помидоры и перец кубиками, добавьте к луку и тушите 10 минут.
- Измельчите овощи блендером до однородного соуса и выложите его ровным слоем на дно формы для запекания.
- Разогрейте духовку до 180 °С.
- Кабачки, баклажаны и оставшиеся помидоры нарежьте кружочками толщиной около 5 мм. Выложите их поверх соуса, чередуя и посолив.
- Смешайте оставшееся оливковое масло с измельчённым чесноком, молотой паприкой и прованскими травами. Смажьте овощи этой смесью.
- Накройте форму фольгой и запекайте в духовке 30 минут, затем снимите фольгу и запекайте ещё 20 минут до лёгкой золотистой корочки.
- Готовый рататуй посыпьте свежей петрушкой и подавайте горячим.
Это простой рецепт, который поднимет настроение и насытит вас свежими летними ароматами. Попробуйте и вы точно захотите готовить рататуй чаще.
Дорогие мои, спешу поделиться с вами рецептом нежнейшей подливы из куриной печени. Это блюдо стало настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Всего полчаса — и ароматная подлива готова!