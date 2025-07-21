Овощи в любви — рататуй, который взорвет ваш вкус и лето

Овощи в любви — рататуй, который взорвет ваш вкус и лето

Рататуй — идеальное летнее блюдо для тех, кто любит насыщенный вкус и аромат свежих овощей. Это классика французской кухни, которая отлично подойдет как гарнир или самостоятельное блюдо. Яркий, полезный и простой в приготовлении рататуй станет вашим любимым рецептом.

Ингредиенты

Баклажаны — 600 г (2 шт.)

Кабачки — 600 г (2 шт.)

Помидоры — 1 кг (7 шт.)

Лук репчатый — 150 г (2 шт.)

Болгарский перец — 400 г (4 шт.)

Чеснок — 4 зубчика

Оливковое масло — 100 мл

Молотая паприка — 1 ч. л.

Прованские травы (сушёные) — по вкусу

Свежая петрушка (для подачи) — по вкусу

Соль — по вкусу

Как приготовить

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на двух столовых ложках оливкового масла до прозрачности, посолите. С трех помидоров снимите кожицу, сделав крестовые надрезы и обдав кипятком. У болгарского перца удалите плодоножки и семена. Нарежьте помидоры и перец кубиками, добавьте к луку и тушите 10 минут. Измельчите овощи блендером до однородного соуса и выложите его ровным слоем на дно формы для запекания. Разогрейте духовку до 180 °С. Кабачки, баклажаны и оставшиеся помидоры нарежьте кружочками толщиной около 5 мм. Выложите их поверх соуса, чередуя и посолив. Смешайте оставшееся оливковое масло с измельчённым чесноком, молотой паприкой и прованскими травами. Смажьте овощи этой смесью. Накройте форму фольгой и запекайте в духовке 30 минут, затем снимите фольгу и запекайте ещё 20 минут до лёгкой золотистой корочки. Готовый рататуй посыпьте свежей петрушкой и подавайте горячим.

Это простой рецепт, который поднимет настроение и насытит вас свежими летними ароматами. Попробуйте и вы точно захотите готовить рататуй чаще.

Дорогие мои, спешу поделиться с вами рецептом нежнейшей подливы из куриной печени. Это блюдо стало настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Всего полчаса — и ароматная подлива готова!