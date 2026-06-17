Овощи прут без лишних подкормок: китайский метод грядок удивил даже дачников со стажем

Многие дачники годами выбрасывают ботву после сбора урожая, даже не подозревая, что она может принести огромную пользу. Китайский способ формирования грядок помогает одновременно удобрить почву и повысить урожайность без лишних затрат.
Сначала теплицу очищают от сорняков и старых растений. Затем в центре грядки выкапывают траншею глубиной около 40 сантиметров. В нее укладывают измельченную ботву, засыпают землей, а сверху присыпают древесной золой.
Такой способ экономит время и улучшает почву. Растительные остатки постепенно перегнивают прямо в земле, выделяют тепло и питают новые посадки. Грунт становится более рыхлым, а растения растут крепче даже без частых подкормок.
Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что огурцы в теплице стали расти быстрее и дольше плодоносить. Она советует измельчать ботву перед закладкой в траншею — так органика перегнивает намного быстрее и лучше прогревает грядки.
Ранее сообщалось, что хороший урожай томатов начинается не с дорогих подкормок, а с правильного старта. Есть простой прием, который дает мощный рост и крупные плоды даже в непростом климате.