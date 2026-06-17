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17 июня 2026 в 13:00

Овощи прут без лишних подкормок: китайский метод грядок удивил даже дачников со стажем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Многие дачники годами выбрасывают ботву после сбора урожая, даже не подозревая, что она может принести огромную пользу. Китайский способ формирования грядок помогает одновременно удобрить почву и повысить урожайность без лишних затрат.

Сначала теплицу очищают от сорняков и старых растений. Затем в центре грядки выкапывают траншею глубиной около 40 сантиметров. В нее укладывают измельченную ботву, засыпают землей, а сверху присыпают древесной золой.

Такой способ экономит время и улучшает почву. Растительные остатки постепенно перегнивают прямо в земле, выделяют тепло и питают новые посадки. Грунт становится более рыхлым, а растения растут крепче даже без частых подкормок.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что огурцы в теплице стали расти быстрее и дольше плодоносить. Она советует измельчать ботву перед закладкой в траншею — так органика перегнивает намного быстрее и лучше прогревает грядки.

Ранее сообщалось, что хороший урожай томатов начинается не с дорогих подкормок, а с правильного старта. Есть простой прием, который дает мощный рост и крупные плоды даже в непростом климате.

Проверено редакцией
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