Второй шанс для редиса: сорта, которые не подведут в июне

Второй шанс для редиса: сорта, которые не подведут в июне

Лето набирает силу, а значит, у дачника появляется соблазн — снова засеять освободившуюся грядку редисом. И правильно: этот неприхотливый корнеплод вызревает всего за 20–35 дней, не требует особых знаний и щедро кормит витаминами — в 100 г редиса до 40% суточной нормы витамина С плюс целый арсенал витаминов группы В, калий, магний и кальций. Но именно в июне 2026 года многие садоводы сталкиваются с коварной проблемой: редис уходит в стрелку вместо того, чтобы наращивать сочный корнеплод. Чтобы повторный посев в июне дал именно урожай, а не цветочные розетки, нужно знать два секрета: правильный сорт и несколько простых приемов агротехники.

Как найти подход к редису

Редис — культура короткого светового дня. Как только световой день перевалит за 12–13 часов, а температура поднимется выше 20 градусов, растение воспринимает это как сигнал к размножению и бросает все силы на формирование стрелки и семян. Для урожая это катастрофа: корнеплод деревенеет, становится горьким и несъедобным.

Именно поэтому июньский повторный посев принципиально отличается от весеннего. Весной редис сеют в прогретую, но еще не раскаленную землю при коротком дне — он просто не успевает «испугаться» и честно наращивает корень.

В июне же ему нужна помощь: притенение грядки в часы пик (с 12 до 16 часов) темным укрывным материалом, обильный и регулярный полив — не реже одного раза в день в жару, прореживание всходов на расстояние 5 см в ряду и 10–15 см между рядами, а также посев не в полдень, а вечером, когда земля немного остывает.

Второй шанс для редиса: сорта, которые не подведут в июне Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сорта редиса, устойчивые к стрелкованию

Главная ставка в июне — выбор сорта с генетической устойчивостью к цветушности. Вот проверенные варианты, которые не подведут:

«Дуро» — позднеспелый, мощный, стойко держится при длинном дне, корнеплод плотный и долго не грубеет.

«Малага» — среднеранний, хорошо переносит июньскую жару, практически не стрелкуется при соблюдении полива.

«Немо» — неприхотливый, устойчив к цветушности, рекомендован для непрерывного выращивания.

«Сора» — голландский гибрид, устойчивость к стрелкованию заложена на генетическом уровне, всхожесть семян близка к 100%.

«Черри белле» — раннеспелый (25–30 дней), устойчив к стрелкованию, хорошо переносит повторный летний посев.

«Чемпион» — среднеранний, не стрелкуется при генетически заложенной устойчивости, сочная нежная мякоть.

При выборе семян ищите на упаковке пометки «устойчив к цветушности» или «для непрерывного выращивания» — это главный ориентир для июньского посева.

Второй шанс для редиса: сорта, которые не подведут в июне Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что делать, если стрелка все-таки появилась

Не паникуйте — даже при правильных сортах единичные стрелки случаются. Главное — действовать быстро:

Выламывайте стрелку как можно раньше, сразу после обнаружения, пока она не вытянулась выше 3–4 см — тогда корнеплод еще может продолжить развитие. Увеличьте полив: часто стрелка — это ответ на стресс от пересыхания почвы. Притените грядку укрывным материалом или агроволокном на 3–4 часа в самое жаркое время суток — это искусственно «укорачивает» световой день для растения. Если стрелкование массовое — убирайте урожай немедленно, даже если корнеплоды некрупные: промедление только ухудшит вкус.

Июньский редис — не лотерея, а вполне управляемая история. Выбирайте устойчивые к стрелкованию сорта, не жалейте воды в жару, немного притените грядку — и сочная хрустящая редиска снова будет на вашем столе уже через месяц.

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