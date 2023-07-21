«Отнюдь не рай»: европеист о перспективах россиян во Франции Европеист Федоров: Франция перестала быть «раем» для переехавших россиян

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Россиянам не следует ожидать поблажек при попытке осесть во Франции, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, существует ряд негласных критериев, которые позволят хорошо устроиться, но большинству придется существовать и бороться за права в условиях непрекращающегося наплыва мигрантов. На этом фоне он призвал не рассчитывать на райские условия в западноевропейской стране.

Их ничего не ждет. Вряд ли им потом дадут ВНЖ, претендентов много, обсуждается закон об иммиграции, в том числе о предоставлении убежища, учитывая, что миграционная волна не ослабевает. Одних нелегалов во Франции минимум 400 тысяч, не знают, что с ними делать, как выдворить на историческую родину, — рассказал эксперт.

Как подчеркнул Федоров, проблем, вероятно, смогут избежать квалифицированные специалисты, в частности, в области IT, со знанием французского и английского языков. Без этого прибывших во Францию ждет самая низкооплачиваемая работа. Даже выпускникам местных университетов сложно найти работу в стране, заметил эксперт.

Если вы считаете, что Франция — это рай, как говорил герой «Гусарской баллады», то это отнюдь не рай. Мы видели восстание в пригородах крупных городов, бои с полицией, это говорит об уровне социального напряжения во Франции, — заключил Федоров.

Ранее суд во Франции постановил признать уклонистов от российской армии имеющими право на получение статуса беженца в стране. В соответствующем решении сказано, что заявитель должен предоставить все документы, позволяющие «установить, что он действительно подлежит воинской повинности в контексте частичной мобилизации». Федоров считает, что такой шаг призван раскачать российское общество.