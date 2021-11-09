Открытые границы в 2021 году: куда полететь

Ситуация в сфере мирового туризма продолжает быть неустойчивой в связи с коронавирусным кризисом. В то время как Россию накрыла четвёртая волна COVID-19, во многих странах заболеваемость снижается, а уровень вакцинации повышается, благодаря чему страны открывают границы.
Открытые границы. Какие страны открыты для россиян
Какие страны открыты для посещений и будет ли Россия закрывать границы из-за четвёртой волны — расскажем в материале NEWS.ru.
Страны, открывшие границы в 2021-м
С 9 ноября россияне смогут полететь на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Таиланд (с подтверждением вакцинации), Швецию.
С 15 октября можно получить индийскую визу и полететь в Индию чартерным рейсом. Возобновление регулярных рейсов планируется с 15 ноября.
С 5 октября можно посещать Данию, Джибути, Перу, ЮАР, Новую Зеландию. Становится больше рейсов в Испанию, ОАЭ, Японию, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, на Шри-Ланку.
С 21 сентября открылись рейсы без ограничений в Белоруссию, Испанию, Ирак, Кению, Словакию.
С августа из России можно полететь прямым и чартерным рейсом в Доминиканскую Республику, Южную Корею, Чехию, Молдавию. Регулярными стали рейсы в Венгрию, на Кипр, также регулярные рейсы увеличились в Египет, в Сирию.
В вышеперечисленные страны можно лететь как вакцинированным, так и непривитым гражданам. Чтобы оформить визу, нужно вместе с заявлением предоставить сертификат о получении двух компонентов вакцины либо ПЦР-тест с отрицательным результатом.
Страны открывают границыNorbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press
Открытые границы с Россией
Осенью 2021 года стало известно о девяти странах, открытых для российских граждан. Открытые границы с Россией у Доминиканской Республики, Египта, Абхазии и Кубы. Это лишь часть из них. Стоит отметить доступность поездки в эти страны. Например, в Доминикану можно приобрести путёвку на двоих по цене от 150 тысяч рублей на 10 ночей. Кроме того, там не потребуют подтверждения вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. При прибытии в страну проведут лишь неинвазивный дыхательный тест.
В Абхазию для российских граждан въезд также свободный. Притом по возвращении с отдыха в Россию туристам не нужно будет сдавать ПЦР-тест. Но вот по прибытии в Египет сертификат или отрицательный ПЦР-тест потребуют.
По приезде на Кубу, где как раз закончился сезон дождей и наступила пора комфортного отдыха, туристам нужно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Но при заселении в отель путешественнику сделают ещё один экспресс-тест. Открыты границы для отдыха Россиян также на Шри-Ланке, в Турции, Армении, Албании и на Мальдивах. По данным на первую неделю ноября, граждане России могут посетить 49 зарубежных открытых стран.
Когда откроют границыZhang Keren/XinHua/Global Look Press
Закроет ли Россия границы снова
С весны 2020 года прекратилось авиасообщение России с другими странами из-за активного распространения коронавирусной инфекции по миру. Кроме рейсов вывозных, грузовых, почтовых, остались также санитарные, гуманитарные рейсы. Разрешены были перегоны самолётов на техническое обслуживание, транзитные рейсы с посадкой для дозаправки или смены экипажа, спецполёты по отдельному решению в правительстве. В августе того же года постепенно авиасообщение начало восстанавливаться.
Принято решение с 9 ноября 2021 года возобновить регулярное авиасообщение ещё с несколькими странами, кроме вышеописанных. Открытие границ произойдёт с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом (в Таиланд можно только вакцинированным против COVID-19 россиянам).
Осенью 2021 года в четвёртую волну коронавируса в России у эпидемиологов было опасение, что темпы распространения COVID-19 увеличатся из-за того, что в объявленные дни локдауна многие поедут отдыхать в открытые страны за границу. После объявления Владимиром Путиным о нерабочей неделе туроператоры отметили резкий скачок спроса на турецкие и египетские курорты.
Единственным способом предотвратить ввоз в страну и распространение коронавируса многие считали закрытие границ. Однако, по заявлению Дмитрия Пескова, сделанному ещё до начала нерабочей недели, власти такие меры рассматривали в качестве крайнего случая и вводить их не планировали.
Страны, открывшие границыСергей Булкин/NEWS.ru
Ростуризм в свою очередь призвал российских граждан быть осторожными в путешествиях, соблюдать все меры безопасности:
перед поездкой необходимо сдать ПЦР-тест;
пройти полный курс вакцинации;
использовать маски и перчатки;
соблюдать социальную дистанцию;
избегать людных мест;
избегать гостиниц, где пренебрегают мерами безопасности против COVID-19;
купить полную страховку, которая сможет покрыть все расходы в случае заболевания коронавирусом.
Главное, о чём говорили и в Роспотребнадзоре — государство не может полностью защитить граждан, если они сами не будут принимать меры безопасности. Туристам стоит помнить, что многие страны вводят свои меры против COVID-19. Поэтому перед поездкой в открытые страны стоит узнать полный перечень ограничений, которые действуют на территории государства.
По возвращении в Россию из-за границы необходимо сделать ПЦР-тест и заполнить анкету на «Госуслугах». Результат теста должен отобразиться на портале не позднее четырёх суток после прибытия. Вакцинированным туристам, которые имеют сертификат о вакцинации или QR-код, ПЦР-тест делать не придётся. Также этого могут избежать те, кто переболел COVID-19 в последние шесть месяцев.
Открытые границы с РоссиейMu Yu/Xinhua/Global Look Press
Когда откроют границу с Китаем
Въезд в Китай сейчас закрыт в связи с введёнными в стране беспрецедентными мерами для борьбы с COVID-19, среди них:
введение карантина для всей провинции Хубэй;
срочное строительство полевого госпиталя;
запрет на массовые мероприятия;
закрытие границ для туристов и другие;
строгое соблюдение карантина заболевших и контактирующих с ними лиц.
Китай боролся с пандемией жёстко, ускоренными темпами, и теперь, пока весь мир безуспешно борется с COVID-19, Китай считается самой безопасной страной в этом плане. Единичные случаи заражения случаются, но в основном это граждане КНР, возвращающиеся домой из-за границы.
Многие россияне интересуются, когда откроют границы с Китаем. Снятие ограничений и запретов напрямую зависит от ситуации с пандемией внутри КНР и за границей. В исключительных случаях въезд на территорию страны возможен. Условия для этого: дипломатические цели визита, возвращение домой граждан КНР, уход за тяжелобольным родственником. Только для этих целей выдают визу.
Когда откроют границу с КитаемWang Song/XinHua/Global Look Press
Оставить заявку могут и те, кому необходимо попасть в Китай по работе, после получения разрешения, либо для ведения бизнеса. Каждую заявку рассматривают индивидуально, учитывая только важные обоснования. Часто власти Китая отказывают в получении визы.
Кроме визы, даже если получить её удалось, действуют и другие ограничения:
Выдаётся на основании предоставления загранпаспорта, действующей визы или разрешения на постоянное проживание, сертификата о полной вакцинации от COVID-19, отрицательного результата ПЦР-теста, анализа крови на антитела. Въехать в страну без этого кода, даже с визой, не получится.
Строгое соблюдение карантина.
В разных регионах Китая разное количество дней, в течение которых нужно находиться в самоизоляции. В Пекине — 14 дней, в других регионах — 21. В зависимости от ситуации, могут «продержать» на карантине и дольше, например, если отследят контакт с заражённым человеком. На карантине сервис организован так, что ежедневно человеку измеряют температуру, кормят, звонят, чтобы узнать о самочувствии. По истечении карантинного срока выдают документ, дающий право свободного перемещения по стране.
К концу 2021 года информации о том, когда откроют границы с Китаем, ещё нет. Нет ни одного заявления и даже разговоров о конкретной дате.
Многие думают, что открытие границ будет связано с зимними Олимпийскими играми, которые пройдут в феврале 2022 года. Однако организаторами соревнований был введён запрет на въезд иностранных зрителей, а также ограничительные меры, касающиеся лиц, которые будут сопровождать спортсменов. Спортсменам для допуска к соревнованиям нужно будет вакцинироваться хотя бы первой дозой двухкомпонентного препарата, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Противопоказания к вакцинации будут рассматриваться индивидуально.
Когда откроют границы с КитаемSheldonâCooper/Keystone Pressagency/Global Look Press
Когда откроют границы Китая для студентов
Вузы Китая находятся на дистанционном обучении. Российские студенты китайских вузов вынуждены испытывать неудобства. Это не только нехватка личного общения с преподавателями, но и разница во времени. Приходится учиться онлайн ночью. По этой причине многим абитуриентам пришлось поменять свои планы и идти учиться в российские учебные заведения.
Будет ли доступно очное обучение в Китае в 2022 году, тоже пока неизвестно. В китайских университетах пока разрабатываются меры для восстановления обучения иностранных студентов. Что именно планируется:
открыть въезд по студенческим визам;
упростить въезд вакцинированным студентам;
создать специальные фонды поддержки, осуществлять выплаты стипендий иностранным студентам;
отрегулировать стоимость обучения и проживания, чтобы она была доступной иностранцам;
усовершенствовать систему онлайн-обучения для тех, кто не смог приехать в страну для обучения.
Открытые границы в 2021 годуJfk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Открытие границ с Европой
В связи с четвёртой волной пандемии, бушующей в России, в Европе россиян воспринимают как эпидемиологическую угрозу, оставляя нас в «красной зоне». Например, одна из самых посещаемых россиянами стран — Финляндия — откроет границы не раньше декабря при условии стабилизации ситуации с пандемией. Соседи закрыли свои границы ещё весной 2020 года, и пока въезд в Финляндию разрешён лишь на особых условиях.
С другой стороны, всё больше граждан России вакцинируется, что открывает для них возможности для расширения круга путешествий. Именно благодаря прививке сейчас можно ощутить максимальную свободу перемещения, хотя и не во всех странах наша вакцина признана.
Большая часть государств Евросоюза и Шенгенской зоны сейчас закрыты для туристов, вылетающих из России. Страны, открывшие границы: Австрия, Болгария, Венгрия, Греция, Кипр, Румыния, Словения, Хорватия, Эстония. Но россияне приезжают в другие государства, чтобы потом из них отправиться в закрытые государства Европы.
Чаще всего туристы из России попадают в закрытые страны через Австрию, Венгрию, Грецию, Румынию и Хорватию. При проезде в закрытые страны через Испанию, Италию, Францию турист должен предъявить при въезде один из документов: справку о перенесённом коронавирусе, сертификат о вакцинации одобренным в этой стране препаратом или результат теста на коронавирус.
Правила въезда сейчас постоянно меняются, причём как в сторону послаблений, так и в сторону ужесточения. Отправляясь в страны с открытыми границами в 2021 году, обязательно проверяйте информацию перед поездкой.