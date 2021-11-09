Открытые границы в 2021 году: куда полететь

Ситуация в сфере мирового туризма продолжает быть неустойчивой в связи с коронавирусным кризисом. В то время как Россию накрыла четвёртая волна COVID-19, во многих странах заболеваемость снижается, а уровень вакцинации повышается, благодаря чему страны открывают границы.

Открытые границы. Какие страны открыты для россиян

Какие страны открыты для посещений и будет ли Россия закрывать границы из-за четвёртой волны — расскажем в материале NEWS.ru.

Страны, открывшие границы в 2021-м

С 9 ноября россияне смогут полететь на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Таиланд (с подтверждением вакцинации), Швецию.

С 15 октября можно получить индийскую визу и полететь в Индию чартерным рейсом. Возобновление регулярных рейсов планируется с 15 ноября.

С 5 октября можно посещать Данию, Джибути, Перу, ЮАР, Новую Зеландию. Становится больше рейсов в Испанию, ОАЭ, Японию, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, на Шри-Ланку.

С 21 сентября открылись рейсы без ограничений в Белоруссию, Испанию, Ирак, Кению, Словакию.

С августа из России можно полететь прямым и чартерным рейсом в Доминиканскую Республику, Южную Корею, Чехию, Молдавию. Регулярными стали рейсы в Венгрию, на Кипр, также регулярные рейсы увеличились в Египет, в Сирию.

В вышеперечисленные страны можно лететь как вакцинированным, так и непривитым гражданам. Чтобы оформить визу, нужно вместе с заявлением предоставить сертификат о получении двух компонентов вакцины либо ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Страны открывают границы Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

Открытые границы с Россией

Осенью 2021 года стало известно о девяти странах, открытых для российских граждан. Открытые границы с Россией у Доминиканской Республики, Египта, Абхазии и Кубы. Это лишь часть из них. Стоит отметить доступность поездки в эти страны. Например, в Доминикану можно приобрести путёвку на двоих по цене от 150 тысяч рублей на 10 ночей. Кроме того, там не потребуют подтверждения вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. При прибытии в страну проведут лишь неинвазивный дыхательный тест.

В Абхазию для российских граждан въезд также свободный. Притом по возвращении с отдыха в Россию туристам не нужно будет сдавать ПЦР-тест. Но вот по прибытии в Египет сертификат или отрицательный ПЦР-тест потребуют.

По приезде на Кубу, где как раз закончился сезон дождей и наступила пора комфортного отдыха, туристам нужно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Но при заселении в отель путешественнику сделают ещё один экспресс-тест. Открыты границы для отдыха Россиян также на Шри-Ланке, в Турции, Армении, Албании и на Мальдивах. По данным на первую неделю ноября, граждане России могут посетить 49 зарубежных открытых стран.

Когда откроют границы Zhang Keren/XinHua/Global Look Press

Закроет ли Россия границы снова

С весны 2020 года прекратилось авиасообщение России с другими странами из-за активного распространения коронавирусной инфекции по миру. Кроме рейсов вывозных, грузовых, почтовых, остались также санитарные, гуманитарные рейсы. Разрешены были перегоны самолётов на техническое обслуживание, транзитные рейсы с посадкой для дозаправки или смены экипажа, спецполёты по отдельному решению в правительстве. В августе того же года постепенно авиасообщение начало восстанавливаться.

Принято решение с 9 ноября 2021 года возобновить регулярное авиасообщение ещё с несколькими странами, кроме вышеописанных. Открытие границ произойдёт с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом (в Таиланд можно только вакцинированным против COVID-19 россиянам).

Осенью 2021 года в четвёртую волну коронавируса в России у эпидемиологов было опасение, что темпы распространения COVID-19 увеличатся из-за того, что в объявленные дни локдауна многие поедут отдыхать в открытые страны за границу. После объявления Владимиром Путиным о нерабочей неделе туроператоры отметили резкий скачок спроса на турецкие и египетские курорты.

Единственным способом предотвратить ввоз в страну и распространение коронавируса многие считали закрытие границ. Однако, по заявлению Дмитрия Пескова, сделанному ещё до начала нерабочей недели, власти такие меры рассматривали в качестве крайнего случая и вводить их не планировали.

Страны, открывшие границы Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростуризм в свою очередь призвал российских граждан быть осторожными в путешествиях, соблюдать все меры безопасности:

перед поездкой необходимо сдать ПЦР-тест;

пройти полный курс вакцинации;

использовать маски и перчатки;

соблюдать социальную дистанцию;

избегать людных мест;

избегать гостиниц, где пренебрегают мерами безопасности против COVID-19;

купить полную страховку, которая сможет покрыть все расходы в случае заболевания коронавирусом.

Главное, о чём говорили и в Роспотребнадзоре — государство не может полностью защитить граждан, если они сами не будут принимать меры безопасности. Туристам стоит помнить, что многие страны вводят свои меры против COVID-19. Поэтому перед поездкой в открытые страны стоит узнать полный перечень ограничений, которые действуют на территории государства.

По возвращении в Россию из-за границы необходимо сделать ПЦР-тест и заполнить анкету на «Госуслугах». Результат теста должен отобразиться на портале не позднее четырёх суток после прибытия. Вакцинированным туристам, которые имеют сертификат о вакцинации или QR-код, ПЦР-тест делать не придётся. Также этого могут избежать те, кто переболел COVID-19 в последние шесть месяцев.

Открытые границы с Россией Mu Yu/Xinhua/Global Look Press

Когда откроют границу с Китаем

Въезд в Китай сейчас закрыт в связи с введёнными в стране беспрецедентными мерами для борьбы с COVID-19, среди них: