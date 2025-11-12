Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Открыл для себя лывжу — и забыл обо всех других мясных супах. Делюсь рецептом для истинных гурманов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лывжа — это не просто суп, а душа осетинской кухни в кастрюле. Наваристый бульон на ребрышках, сытная картошка и уникальный аромат чабера создают вкус, который не спутать ни с чем.

Для супа нужно: говядина на кости (реберная часть, 1 кг), картофель (6--7 крупных клубней), репчатый лук (2--3 головки), чеснок (несколько зубчиков), зелень (петрушка, кинза), чабер (приправа «Джеджджын»), соль, черный молотый перец, острый стручковый перец, лавровый лист.

Готовлю так: мясо промываю, кладу в кастрюлю и заливаю холодной водой. Довожу до кипения, снимаю пену и варю на медленном огне 1,5--2 часа до мягкости мяса. За 30 минут до готовности бульона солю его. Достаю мясо, отделяю от костей и нарезаю кусками. Бульон процеживаю. Возвращаю мясо в чистый бульон, добавляю крупно нарезанный картофель и варю почти до готовности. Затем добавляю нашинкованный лук, чабер, черный перец и лавровый лист. В самом конце добавляю измельченный чеснок и мелко нарезанный острый перец (по желанию). Даю супу настояться под крышкой 15--20 минут. Подаю, обильно посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
