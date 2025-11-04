Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 13:26

Открыл для себя краба под шубой и не могу оторваться: новый взгляд на классику с ореховым акцентом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат — смелая и очень удачная интерпретация привычной сельди под шубой. Он сохранил всю прелесть слоеной структуры, но приобрел более нежный вкус и интересную ореховую текстуру.

Для салата мне понадобится: крабовые палочки (1 упаковка), яйца (4 шт.), колбасный сыр (200 г), отварная свекла (1 шт.), грецкие орехи (100 г), майонез.

Все ингредиенты предварительно отвариваю и охлаждаю. Яйца очищаю и натираю на средней терке. Колбасный сыр и охлажденные крабовые палочки также натираю на средней терке. Грецкие орехи слегка обжариваю на сухой сковороде для раскрытия аромата и затем мелко рублю. Охлажденную свеклу натираю на терке в отдельной миске и при желании слегка отжимаю от лишнего сока, чтобы салат не «поплыл». Собираю салат слоями, каждый из которых промазываю тонкой сеточкой майонеза: крабовые палочки, колбасный сыр, яичный слой, слой свеклы. Готовый салат посыпаю сверху щедрым слоем измельченных грецких орехов. Даю ему настояться в холодильнике 1–2 часа для пропитки.

