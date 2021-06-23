Отказавшихся от вакцинации москвичей будут отстранять от работы

Работников компаний, отказавшихся от вакцинации от коронавируса без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы в Москве. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, передаёт РИА Новости.

Работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний, — отметили в штабе.

При этом в период отстранения от работы непривитым работникам не будет начисляться зарплата, также не идёт включение этого времени в стаж, дающий право на отпуск.

Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, россияне не спешат прививаться. В стране массово развёрнуты пункты вакцинации, а власти на местах всё усерднее подталкивают к необходимости обязательной иммунизации. Вместо того чтобы защитить себя от болезни, некоторые граждане предпочитают нарушать закон и покупать липовые сертификаты, в том числе опасаясь негативных последствий самой прививки. NEWS.ru решил выяснить, что заставляет наших сограждан идти на такие меры, а также насколько оправданны и сами эти страхи, и метод «принудиловки».