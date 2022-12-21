«Отеки и набор веса»: врач напомнил об опасности красной икры для здоровья Эндокринолог Арзамасцев: красная икра может привести к набору лишнего веса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красная икра является достаточно калорийным продуктом, поэтому ее чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса, рассказал «Москве 24» врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Кроме того, в икре содержится много соли, которая может вызвать отеки и повышенное давление.

В ней много Омега-3 жирных кислот. Да, они полезны, но нужно понимать, что любые жиры содержат в себе достаточно большое количество калорий, без разницы, полезные они или не полезные. Если человек будет ежедневно объедаться икрой, он может достаточно быстро набрать в весе, — предупредил диетолог.

Арзамасцев пояснил, что людям с гипертонией или имеющим проблемы с почками, следует употреблять икру с большой осторожностью из-за наличия в ней соли. Так, по его словам, избыточное количество соли может привести к повышению артериального давления, что в свою очередь будет отрицательно сказываться на работе сердца. Также из-за икры может возрасти отечность у людей с больными почками.

Врач добавил: чтобы избежать вреда для здоровья, в день можно съедать не более одной-двух чайных ложек красной икры.

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