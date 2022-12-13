Назван самый безопасный для фигуры традиционный новогодний салат Гастроэнтеролог Корнилова назвала «Мимозу» самым безопасным традиционным салатом на Новый год

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Среди традиционных для россиян новогодних блюд самым безопасным для фигуры является салат «Мимоза», в отличие от оливье и селедки под шубой в нем меньше калорий, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Вероника Корнилова. Несмотря на то что все три салата готовятся с использованием майонеза, их вред напрямую связан со способом обработки входящих в состав ингредиентов.

Если нужно из «всех зол» выбрать меньшее, то среди новогодних салатов с майонезом я бы остановилась на «Мимозе». Она имеет несколько меньшую калорийность, чем оливье или сельдь под шубой, — подчеркнула врач.

По ее словам, из-за термической обработки овощей разрушается их клетчатка, что повышает гликемический индекс продукта, в результате употребление таких блюд может привести к лишнему весу.

Диетолог посоветовала заменить традиционные салаты с майонезом на греческий салат. Входящие в него зелень и овощи не подвергаются термической обработке, имеют низкий гликемический индекс, а также содержат много витаминов и микроэлементов.

Нутрициолог и диетолог Ирина Писарева ранее заявила, что популярный на новогодних праздниках салат оливье является не только очень калорийным, но и вредным. По ее словам, вред этого блюда заключается в сочетании ингредиентов, которые не стоит употреблять в пищу одновременно. Специалист пояснила, что картофель в сочетании с полуфабрикатами и майонезом способен вызвать несварение желудка.