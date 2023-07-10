Отец звезды «Глухаря» и «Тайн следствия» стал жертвой мошенников Телефонные мошенники выманили около 1 млн рублей у отца актрисы Оксаны Скоропад

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Оксана Скоропад

Отец актрисы Оксаны Скоропад, известной зрителям ролями в сериалах «Глухарь», «Тайны следствия» и других, стал жертвой телефонных мошенников, лишившись почти 1 млн рублей, сообщил «Пятый канал» со ссылкой на источник. По информации издания, 64-летнему мужчине заявили, что его дочь сбила на машине человека, и деньги нужны, чтобы избавить ее от уголовного преследования.

Как сообщил источник, злоумышленник представился сотрудником «следственного управления» и сообщил, что Оксана Скородед якобы сбила на машине другую девушку и вместе с ней была госпитализирована. По словам мошенника, актрисе грозит уголовное преследование, и чтобы его прекратить, нужна крупная сумма.

По информации издания, отец актрисы собрал деньги и положил их в пакет с халатом и тапочками для передачи дочери в «больницу». Вечером приехал неизвестный и забрал пакет. Обман вскрылся еще через час, когда домой пришла живая и невредимая Оксана. Сумма ущерба составила более 850 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Банк России раскрыл новую схему мошенничества, когда россиян приглашают на «личный прием в ЦБ», подменяя адрес электронной почты, в котором злоумышленники используют домен cbr.ru. Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, при этом в них указывается время приема и настоящий адрес ЦБ в регионе потенциальной жертвы.