Отец 9-летней студентки МГУ будет и дальше контролировать её обучение

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений заявил, что планирует и дальше контролировать процесс обучения дочери в вузе. Он раскритиковал предложение члена СПЧ Александра Асмолова приостановить обучение Алисы в МГУ и пообещал, что будет защищать права семьи и своего ребёнка всеми законными способами, пишет «Московский Комсомолец».

Тепляков заявил , что предложение Асмолова по сути является запретом на самостоятельное обучение своих детей. Он продолжает настаивать на том, что ребёнок в дошкольном возрасте способен освоить программу школы на уровне, достаточном для поступления в вуз, без ущерба для психики.

Есть федеральный закон об образовании, то, что мы просим, требование индивидуального плана обучения — абсолютно законно, — добавил он.

Ранее член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Асмолов призвал приостановить обучение девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой в вузе в связи с рисками нарушения психического и психофизиологического развития. В открытом письме, адресованном уполномоченным лицам и выложенном на странице Facebook, психолог призвал прекратить этот «неапробированный эксперимент».

При этом органы опеки не увидели угрозы жизни и здоровью Тепляковой, однако уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова планирует направить в «адрес ответственных лиц» письмо с правовой оценкой сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисков, которым подвергается Алиса.