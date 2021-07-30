Массовый отдых россиян на курортах Египта оказался под угрозой из-за проблем с чартерными перелётами в африканскую страну: из девяти перевозчиков разрешение на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получил только один, передаёт «Московский Комсомолец».

Собеседник газеты отметил , что из-за малого числа авиалайнеров граждане РФ лишатся возможности провести отпуск в республике в ближайшем будущем. Он уточнил, что, помимо отечественной компании, 10 рейсов в неделю способен осуществить египетский перевозчик, всего за месяц оба предприятия смогут доставить на египетские курорты лишь около 30 тысяч россиян.

Для сравнения: на турецкие курорты только в неделю прилетает более 100 тысяч наших туристов. А 30 тысяч отпускников за весь август — это капля в море. Притом что равноценную замену Турции ждут более 300 тысяч россиян, — рассказали журналистам в одной из туристических фирм в Москве.

Накануне российские туроператоры попросили власти страны возобновить чартерные рейсы в Египет. Об этом говорится в письменном обращении АТОР к главе оперштаба Татьяне Голиковой. Разрешения летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх добивались «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Роял Флайт».

Цена туров на курорты Египта для россиян в среднем составляет от 70 тысяч до 120 тысяч рублей. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Он отметил, что в настоящее время спрос у россиян на отдых в Египте высокий. Вице-президент АТОР считает, что при наступлении в Средиземноморье прохладной погоды турпоток станет увеличиваться.