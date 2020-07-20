Отдельные курилки для электронных сигарет могут появиться в аэропортах РФ

https://static.news.ru/photo/55646a1e-cacf-11ea-8ac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отдельные помещения для курения электронных сигарет могут появиться в российских аэропортах, если будет принят закон, приравнивающий такие устройства к табаку, сообщили в Минздраве.

В случае внесения изменений в антитабачный закон, которые распространяли бы данную норму на электронные сигареты, такие курилки могут быть созданы, — цитирует ведомство РБК.

Также в Минздраве отметили, что появление таких помещений может стать средством продвижения употребления табака и никотина, если курилки будут стильно оформлены, удобно расположены и видны несовершеннолетним.

Ранее о том, что запрет на курение электронных сигарет в аэропортах может привести к созданию отдельных помещений для их пользователей заявил депутат Госдумы Сергей Боярский, один из авторов поправок в законопроект «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Инициативу выдвинули депутаты из партии «Единая Россия» Андрей Исаев, Сергей Боярский, Дмитрий Морозов. Её поддержали и сенатор Валерий Рязанский вместе с секретарём генсовета Андреем Турчаком. Поправки были выдвинуты ко второму чтению. Оно состоится 21 июля 2020 года. Помимо этого, законопроект содержит нормы о регулировании продажи, рекламы и запретов вышеуказанной продукции.

Как писал NEWS.ru ранее, в ГД предложили разместить пугающие картинки на системах нагревания табака. В настоящее время закон обязывает размещать на пачках сигарет устрашающие надписи с изображениями последствий табакокурения. Например, заболевания лёгких и головного мозга. Некоторые эксперты считают, что схожий ущерб здоровью наносят и системы нагревания табака.