Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 09:00

От этой вкуснятины вы пальчики оближете! Штрудель с медово-маковой начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маковый штрудель — это восхитительная выпечка с хрустящей слоеной корочкой и нежной сладкой начинкой, где мак дарит тонкий ореховый вкус, а изюм и мед добавляют медовые нотки.

Для теста замесите 250 г муки, 1 яйцо, 2 ст. л. растопленного сливочного масла, 100 мл теплой воды и щепотку соли. Раскатайте в тонкий пласт. Для начинки смешайте 200 г молотого мака, 100 г изюма, 50 г меда, 1 ст. л. лимонной цедры и 1 ч. л. корицы. Равномерно распределите начинку по тесту, сверните рулетом, смажьте желтком и выпекайте 25 минут при 180 °C.

Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой, — от этой вкуснятины с хрустящей корочкой и тающей начинкой вы пальчики оближете!

Ранее стало известно, как приготовить рулетики из песочного теста с джемом.

штрудели
выпечка
рецепты
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свыше сотни самолетов приземлились в других аэропортах России
Крыжовник по-царски: готовим изумрудное варенье
В России зафиксировали резкий рост цен на пиво в розлив
В Госдуме бьют тревогу из-за игр по расчеловечиванию детей
Экс-главу белгородского Минстроя отправили в СИЗО
Появились кадры, снятые за пару минут до жесткой посадки вертолета на Алтае
В приграничном регионе расследуют дело о хищениях при фортификации
Солд-аут и новая песня Захаровой: яркие фото первого дня VK Fest
Россияне смогут сохранить некоторые самовольные постройки
Поддерживающей ВСУ правнучке летчика Чкалова грозит новое уголовное дело
Как бороться с колорадским жуком на участке и спасти урожай картофеля
Украину заподозрили в сговоре с США против России
«Крутой ублюдок»: Тим Цзю не смог отобрать у Фундоры пояс WBO
В Москве ответили на предложение Киева о переговорах
Раскрыто, какие продукты нужно исключить из меню тревожным людям
Боец из России проиграл на турнире UFC 318 в Луизиане
«Изменять недопустимо»: Лукинский о браке в 45 лет, Петросяне, «Аншлаге»
ВС России окружают Константиновку: новости СВО на утро 20 июля
ВСУ несут большие потери на одном из ключевых направлений
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 июля
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.