От этой вкуснятины вы пальчики оближете! Штрудель с медово-маковой начинкой

От этой вкуснятины вы пальчики оближете! Штрудель с медово-маковой начинкой

Маковый штрудель — это восхитительная выпечка с хрустящей слоеной корочкой и нежной сладкой начинкой, где мак дарит тонкий ореховый вкус, а изюм и мед добавляют медовые нотки.

Для теста замесите 250 г муки, 1 яйцо, 2 ст. л. растопленного сливочного масла, 100 мл теплой воды и щепотку соли. Раскатайте в тонкий пласт. Для начинки смешайте 200 г молотого мака, 100 г изюма, 50 г меда, 1 ст. л. лимонной цедры и 1 ч. л. корицы. Равномерно распределите начинку по тесту, сверните рулетом, смажьте желтком и выпекайте 25 минут при 180 °C.

Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой, — от этой вкуснятины с хрустящей корочкой и тающей начинкой вы пальчики оближете!

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