Осуждённых на принудительные работы отправят на «Уралхим» и «Уралкалий»

Предприятия миллиардера Дмитрия Мазепина «Уралхим» и «Уралкалий» заключили с Минюстом и ФСИН соглашение о сотрудничестве, предусматривающее использование труда осуждённых на принудительные работы, говорится в сообщении на сайте Минюста. Места для размещения и трудоустройства будут созданы в городах Березники и Соликамск Пермского края.

28 декабря 2021 г. Минюст России, ФСИН России, АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» подписали соглашения о сотрудничестве <...>. Совместный проект планируется реализовать в рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас более 180 тысяч осуждённых к лишению свободы имеют право заменить назначенное им наказание на принудительные работы.

По словам министра юстиции Константина Чуйченко, в этом году создано свыше 15 тысяч мест для принудительных работ. В следующем году должно будет появиться ещё 35 тысяч мест. Всего же до 2024 года планируется создать 100 тысяч рабочих мест в исправительных центрах.

Министр заявил, что крупные промышленные компании уже проявляют заинтересованность в проектах по созданию исправительных центров. По его мнению, сотрудничество государства и бизнеса должно сказаться на снижении рецидивной преступности и поможет в развитии экономики страны.

Подчёркивается, что отбывающие наказание в виде принудительных работ проживают в исправительных центрах, которые расположены на объектах, принадлежащих предприятиям, оформлены по трудовому договору, получают заработную плату и медицинское обслуживание. Они могут совершать покупки и пользоваться социальной инфраструктурой.

Как ранее заявил врио начальника управления ФСИН по организации исполнения наказаний Андрей Кудрявцев, около половины российских заключённых формально могут претендовать на замену неотбытой части наказания принудительными работами, инфраструктура для этого создаётся.